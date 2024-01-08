陳茂波稱或檢討公共服務用者自付收費

陳茂波在網誌未點名具體公共服務收費。在各公共服務中，水費對上一次調整是1995年初，政府2014年曾提出檢討水費，最終未成事。翻查資料，陳茂波過去預算案寬減措施中，2020/21至2022/23年度曾寬減非住宅用戶75%水費及排污費，以22/23年度計每戶每月上限分別2萬及1.25萬元，政府收入減少6.8億元。

水費上次調整1995年

陳茂波在網誌強調，新冠疫情期間政府開支急速增長，現時政府開支必須進入整固期，但過程中須小心評估不同階層承受力及行業經營狀况，並確保基層獲基本公共服務。他又說，適當增加政府收入同時，須兼顧保持香港國際競爭力、不影響本地經濟復蘇，維持簡單低稅制，及考慮市民負擔。他強調政府有決心「逐步把政府收支回復平衡」，同時過程中必須兼顧現實及與社會溝通，「不能太慢、也不能操之過急」。

議員倡檢討房屋福利體制

選委界別議員洪雯認為，水費、住院費用及大學非本地生費用都可探討調整。她指水費多年未加，不少家庭也不用交、或交低廉水費，認為調整不影響基層；而政府過去不時在福利政策妥協，即使新政制下仍有民粹政治呼聲要求派錢派福利、或站在道德高地要求輔助基層，認為日後應緊守用者自付原則。

學者稱無可厚非

但對財政幫助有限

洪雯同時指調整政府收費效果不會很大，反而目前政府收入及本地生產總值增長遠低於政府開支增幅，憂慮在經常開支大增下，政府財政已出現結構性財赤風險。她質疑，政府福利開支膨脹及幾乎不計成本興建公屋等，建議檢討房屋、福利及醫療體制。

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才說，政府疫後沒有大動作加費，認為在民生可負擔情况下調整部分收費無可厚非，否則「日後阻力更大」。他提醒收費並非收入主要來源，不及稅收及賣地，只能令財政收入多元一點；政府提供服務未必全部收回成本，有些民生可負擔服務可變成用者自付。他舉例說，康文署轄下設施如泳池、運動場收費多年未調整，市民「有閒錢先用」，不礙民生，另一類則是公司牌照、商業登記、車牌等，疫情期間未增加，目前調整無可厚非。