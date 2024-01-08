涉勞福局醫衛局質詢最多 施政重點房屋創科少人問

陳健波：長遠政策可問的不多

綜觀立法會去年提出638項質詢，按主要負責回應的司局長分類，最多涉及勞福局，全年質詢共86項，質詢議題包括吸引人才措施、輸勞等；其次為醫務衛生局，全年被質詢78次，議員關注的議題包括新冠疫情及精神健康等。對於今年質詢多與勞福局相關，陳健波指政府去年開始輸入外勞，勞工界在議會提出不少問題。新民黨主席葉劉淑儀認為社會正聚焦如何吸引人才，質詢反映社會關注。

反觀屬於政府施政重心的房屋和創科，去年質詢分別只有27及29項，分別佔整體約4%。陳健波認為房屋和創科是長遠政策，政府現階段只公布整體佈局，政策未有細節，可以質詢的範疇不多。他舉例，交椅洲人工島尚未動工，創科政策較多是初步倡議，強調議員並非不關心這些議題，認為待政策落地後才質詢較理想。

葉劉淑儀則認為，「簡約公屋」作為房屋局的最大措施已經推出，立法會已批出撥款及批准當局開設職位，所以議員就房屋政策的質詢較少。至於議員甚少問及創科政策，葉太認為其比較專門，而且香港仍在「追落後」，吸納創科人才等措施非一時三刻見效，所以議員鮮有在大會質詢。