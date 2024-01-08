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15立會議員去年質詢不足5次 「零蛋」蘇長荣：值得問的已藉其他方式表達

【明報專訊】立法會議員表現引起社會關注。翻查立會紀錄，15名議員去年質詢政府少於5次，其中選委界蘇長荣全年「零質詢」，自由黨張宇人、經民聯龍漢標及選委界何君堯全年質詢一次。蘇長荣解釋，值得提出的問題已透過其他方式向政府表達，不想重複發問。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，議員質詢多寡反映他們有否積極監督政府，不過應同時衡量質詢質素，否則「為質詢而質詢」是浪費時間。明報記者

廖長江曾提應年提10質詢龍漢標張宇人何君堯1次

建制派「班長」廖長江去年提示議員每年應提約10項質詢。統計88名立法會議員（撇除立法會主席）去年提出的口頭及書面質詢數目，全年共有15名議員質詢少於5次。計及立法會上任首年，共23名議員就任兩年來提出少於10項質詢，平均每年質詢少於5次。

選委界別蘇長荣去年沒有提出任何質詢，他解釋值得提出的問題已透過其他方式向政府表達，包括議員議案、在會議發言、私下接觸官員等，「不會逼自己為了質詢湊數，而重複提問，浪費大家時間」。他強調質詢要有價值，「要問問題肯定可以提出很多，十幾二十個都很容易，不過值不值得去問？」但蘇長荣認同，質詢是議員工作重要一環，未來會善用質詢向政府發問。

龍：有就其他質詢作補充質詢

3名議員去年僅質詢一次，包括經民聯地產建造界議員龍漢標，其唯一質詢問及政府會否撤銷樓市「辣招」。他回應稱除了提出質詢，亦有就其他議員的質詢作補充質詢，並在特首答問會及各委員會發言。他認為單一統計數字未能反映全部事實，不應以此判斷議員有否提出質詢。自由黨飲食界議員張宇人去年同樣僅提出一項口頭質詢，關注當局會否恢復本地及內地的鴨、鵝、乳鴿等活家禽供應。今屆立法會上任至今兩年，龍、張二人分別質詢政府僅兩次，是總質詢次數最少的議員。選委界何君堯去年唯一的口頭質詢，是關注美沙酮門診治療計劃。

19議員提逾10質詢

葉劉葛珮帆等最多

另一邊廂，去年共有19名議員提出超過10項質詢，合乎廖長江訂立的指標。質詢最多的議員各有關注，新民黨主席葉劉淑儀多次問及發展和工務項目，民建聯葛珮帆逾半質詢涉及醫療政策，商界（三）嚴剛則關注本港與內地的合作和發展。

劉兆佳：多寡反映監督政府積極否

劉兆佳認為議員質詢多寡，在一定程度上反映他們有否積極監督政府。他說應同時評估質詢的質素，衡量議員有否認真研究和思考政府施政，「不應該鼓勵為質詢而質詢，因為會弄巧反拙，浪費政府和立法會的時間」。

內委會副主席陳健波表示，質詢次數是公眾衡量議員表現的明顯指標，如果質詢太少會影響外界觀感，認為議員每年應至少質詢5至6次。他說自廖長江提示議員多提質詢後，大部分議員相當着緊，惟部分人可能「追唔切」，預期新一年情况會再改善。他指立法會有18個事務委員會，「（議員）一定找到問題質詢」，並期望議員別抱「交功課」心態。葉劉淑儀表示，每當秘書處通知有質詢名額就會把握機會，她不評論其他議員表現，惟指出每名議員也有聘請助理協助構思質詢問題，「照計問問題不困難」。

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相關字詞﹕何君堯 張宇人 龍漢標 蘇長荣 立法會質詢 立法會議員

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