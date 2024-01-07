資本增值稅屬「研究範圍」 學者憂資金撤走反對

陳茂波：有充分討論前不引入新稅種

資本增值稅是因應金融投資收益所得而徵收的稅項。麥萃才昨回應本報稱，本港長時間實施低稅率、簡單稅制，任何加稅須考慮當局得到收益外會否流失其他收入。麥稱，大型投資者願在港買賣，因為沒資本增值稅，加徵該稅或令他們轉走資金；而本港股市要達現時規模，很依靠外來投資者。麥亦稱，資本增值稅涉及多個類別，例如市民因自住物業價值上升獲利亦要徵稅，政府要考慮住宅業主潛在反對聲音。

李兆波認為，資本增值稅或股票利息稅應是經濟環境好時加設，而非現時「窮途末路」時做，這只會令資金轉到其他地方，本港優勢在簡單稅制，稅種愈多吸引力將大減。

另有市民建議向入境訪客徵稅用於金融投資，亦有市民建議因應近日大批港人北上消費徵收離境稅。陳茂波稱，向入境者徵稅會影響旅遊及零售業，出境收稅則不利兩地居民融合交流。

考慮點不同以往 消費券「要再研究」

至於多名市民期望續派電子消費券，陳茂波說，今年政府財政狀况及經濟逐步復常，考慮點與以往不同，要再研究。麥萃才則認為，在政府收入有限及財赤下，應集中資源用於最有需要的人身上，做到「財富再分配」，而非「人人有份」，對再派消費券有保留。