資本增值稅屬「研究範圍」 學者憂資金撤走反對

【明報專訊】財政司長陳茂波昨在港台《眾言堂》就本屆政府第二份財政預算案諮詢，多名市民關注政府財政收入減少，建議納入新稅種，包括資本增值稅等。陳茂波回應稱，在社會充分討論前，不會隨意引入新稅種，資本增值稅是研究範圍之內，但要視乎該稅種對本港國際競爭力影響，以免「因加得減」。浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才及中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波均認為，本港現不宜加設資本增值稅。
陳茂波：有充分討論前不引入新稅種
資本增值稅是因應金融投資收益所得而徵收的稅項。麥萃才昨回應本報稱，本港長時間實施低稅率、簡單稅制，任何加稅須考慮當局得到收益外會否流失其他收入。麥稱，大型投資者願在港買賣，因為沒資本增值稅，加徵該稅或令他們轉走資金；而本港股市要達現時規模，很依靠外來投資者。麥亦稱，資本增值稅涉及多個類別，例如市民因自住物業價值上升獲利亦要徵稅，政府要考慮住宅業主潛在反對聲音。
李兆波認為，資本增值稅或股票利息稅應是經濟環境好時加設，而非現時「窮途末路」時做，這只會令資金轉到其他地方，本港優勢在簡單稅制，稅種愈多吸引力將大減。
另有市民建議向入境訪客徵稅用於金融投資，亦有市民建議因應近日大批港人北上消費徵收離境稅。陳茂波稱，向入境者徵稅會影響旅遊及零售業，出境收稅則不利兩地居民融合交流。
考慮點不同以往 消費券「要再研究」
至於多名市民期望續派電子消費券，陳茂波說，今年政府財政狀况及經濟逐步復常，考慮點與以往不同，要再研究。麥萃才則認為，在政府收入有限及財赤下，應集中資源用於最有需要的人身上，做到「財富再分配」，而非「人人有份」，對再派消費券有保留。