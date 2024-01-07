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說法再變 財赤轉盈「需數年」 陳茂波：不憂賣地短暫波動 李兆波倡調整國安法吸外資

【明報專訊】政府下月28日將公布新一份《財政預算案》，財政司長陳茂波上月預告，不能抹煞下年度繼續出現財赤的可能，即無法達至去年預算案恢復盈餘的原目標。事隔不足一個月，他昨在香港電台節目《眾言堂》就預算案諮詢意見時，進一步修改說法稱，2025/26年度恢復財政盈餘的目標要再延遲，料需「數年時間」。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波質疑，政府多次延後盈餘恢復的預測，或是理財哲學出現問題，又認為現階段要思考如何吸引外資來港，舉例需在《港區國安法》調整，令外資重返。

本港在2000年代初曾連續4年出現財赤，港府在2003年SARS過後，大部分時間收支平衡甚至盈餘，及至2019/20年度到2023/24年度5個財政年度間，有4個年度赤字（見表）。陳茂波去年2月公布預算案時原預料，最快下年度（2024/25年度）恢復盈餘。

去年初料下年度虧轉盈 上月稱或續財赤

陳茂波上月於網誌修改說法，料「下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺」。陳茂波昨在諮詢會進一步交代，因本年度印花稅及地價收入減少，料要達收支平衡的目標「可能會多一兩年」。財政儲備方面，陳昨交代至今年3月底將降至7200多億元。另政府原預計本年度地價收入850億元，直至去年9月實收150多億元，與預算有相當距離（見圖）。

114名市民昨出席諮詢節目，當中多人關注政府財政，包括擔心財赤持續，亦有市民要求政府交代能否於下個財政年度收支平衡。

陳茂波回應稱，今年印花稅及地價收入減少，原估計2025/26年度回復收支平衡，現料財赤持續，目標數年內消除。他說，因應疫情，全球主要經濟體均連續多年財赤，港府會一方面兼顧民生，同時繼續投資未來經濟產業，至於北部都會區等土地房屋項目會繼續進行。

最重要繼續造地 北都續推

為開源節流，各政策局及部門下年度須節省經常開支1%，有市民問及可否進一步減至2%。陳茂波稱，不可讓開支無了期增長，會在不影響對公眾服務及綜援等民生開支下盡量調整。他提到，有部分政府服務收費自1990年代起沒變，會檢視有否調整空間。

有市民關注政府今季停售住宅地，陳茂波稱土地收入受市場影響大，回歸後政府土地收入波幅可介乎100億到逾千億元，認為不用太憂心短暫波動。他認為，最重要是繼續造地，在市場環境不合適下暫不推地，當樓市升溫、市場有需求再推出，可緩減樓市上升壓力。

李：大額工程應暫緩 檢討公僕架構

李兆波回應本報查詢認為，現政府要處理財赤將較2000年代更難，政府多次延後恢復財政盈餘的預測，情况不樂觀；政府年前提升股票印花稅率、去年加徵博彩稅等，但未能短期內增加收入，收入基礎出現一些問題。他認為，現階段政府要思考如何吸引外資，舉例港府需在國安法調整，令外資重返。

李兆波續說，在政府收入缺利好因素下，涉及大額開支工程應暫緩，並檢討公務員架構，而現時香港社會已回復安全，保安開支比例亦應調整。

麥萃才：需思考理財需否更謹慎

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才昨在同一節目稱，去年股票成交量跌、樓市買賣淡靜，印花稅收減，導致赤字擴大，慶幸本港仍有數千億財政儲備，不需急於解決所有問題，但需思考理財上是否要更審慎。至於早前多幅住宅地流標，麥同意陳茂波提出要繼續造地的策略，待有相關的土地需求，只要土地在手，即可在短時間內發展。

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相關字詞﹕盈餘 國安法 赤字 財政預算案

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