電子行車證年中推 毋須每年換紙本

「牌證易」查申請進度扣分紀錄

郭惠英表示，同時簡化續牌所需證明文件，包括不用出示驗車紙、保單及「牌簿」等資料。該署「牌證易」網上平台將以儀表板形式展示其所持車輛及駕駛執照相關牌證資料和屆滿日期，登記用戶亦可查看違例駕駛記分紀錄、網上牌照申請進度和結果等。

電子駕照可經程式展示 不用帶實體

現時駕駛者要攜帶實體駕駛執照，未來會推出電子駕駛執照，駕駛者可自行選擇使用實體或電子。屆時市民需登入專屬流動應用程式，透過「智方便」或「牌證易」認證身分。電子駕照將新增加密二維碼，方便警務人員核實。

另外，運輸署料年底會推出網上車輛登記號碼拍賣平台，屆時會先拍賣小量普通車輛登記號碼試驗，計劃初期舉行每月兩次的網上拍賣，每次為期7日，將按平台運作情况及市民反應陸續增加拍賣次數。

運輸署將於今年首季擴展駕駛執照派籌輪候系統至其餘3間牌照事務處，即香港、觀塘及沙田牌照事務處。屆時4間牌照事務處每天設有980個籌號，市民可掃描籌號的二維碼即時得悉叫號最新情况，或於運輸署網頁查詢叫號情况。郭惠英說，現時未預約者現場排隊處理牌照事務輪候時間可高達兩小時，相信推行相關系統後可減少輪候時間。

汽車會籲保留原方式照顧長者

李耀培說，電子化是大勢所趨，現時許多車主面臨排隊時間長的苦惱，常在運輸署牌照辦事處排隊數小時。他希望有關措施能「簡單而方便」，冀政府做好準備再推行措施，亦希望屆時能設立一至兩周的測試期，充分檢視可能出現的問題，包括網上系統處理時間、有否假冒網站等。他亦希望政府能照顧長者或不慣使用應用程式或電腦的人，如在辦事處提供一站式服務及保留原有方式。