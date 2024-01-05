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國安法後85蘋果刊物涉煽動 31「尋制裁」 控方：黎立法翌日受外媒訪問 還押「續指揮」

【明報專訊】《壹傳媒》創辦人黎智英與《蘋果日報》（下稱蘋果）3間公司涉串謀勾結外國勢力案，控方昨日續指《港區國安法》實施後，蘋果共發布85則煽動刊物，當中逾三分之一尋求外國制裁，黎智英亦曾接受外媒訪問和親自撰寫評論文章（見表二），更在訪問中表明會「留守到最後一天」。其後黎先後被捕還押，蘋果仍發布〈坐監都揀呢條路〉等內容，控方指稱黎「繼續指揮」蘋果運作。

律政司副刑事檢控專員周天行昨日繼續讀出開案陳辭，指稱蘋果是持續發布煽動刊物的平台，在《港區國安法》實施後的2020年7月1日至停刊前的6月24日發布了85則煽動刊物，涉及針對香港和中央政府的煽動言論、宣揚對警方的仇恨、提倡「攬炒」等；包括於2021年2月至4月發布〈陰乾中共？摸一摸拜登對華政策的脈搏〉、〈A growing threat〉，宣稱中國是「流氓政權」，無視國際秩序；主張美國總統拜登應對中國採取孤立政策和持久戰。

部分屬黎撰寫評論

控方稱，85則刊物中有31則尋求外國制裁，大部分以英語撰寫，全可公開閱覽，黎智英指示將部分刊物翻譯成英語，以請求英美、歐盟、加拿大、德國、台灣等國家或地區介入，他亦會親自撰文，例如〈有種回力鏢……自插心臟〉、〈繼續打壓香港 還是以身報國？〉等。國安法實施後，黎持續在Twitter（現稱X）發帖文，例如呼籲美國政府拯救「12港人」，又於時任美國總統特朗普在黎的Twitter形容黎為「勇敢的人（a brave man）」後，回應「#StandWithHongKong」。

7．1美媒訪問 黎：國安法嚇走人

黎亦多次接受外國媒體訪問，昨日庭上播放他在國安法生效之初接受美國「霍士商業頻道（FOX Business）」訪問，當中他指國安法「嚇走」許多人，令在港商人擔心不受法律保障。被問到會否移居美國以避牢獄之災，黎稱「如果擔心就什麼也做不了」，重申會「留守到最後一天」，若他離港會敗壞自己、蘋果和香港民主運動的名聲，不知道亦不在乎政府打算怎樣對待他，「假如我根本無從得知，為什麼要在乎呢？」

控方引〈手銬不能侮辱我〉〈獄中傳話〉等報道

控方又指黎智英於2020年8月被捕，同年12月起還押，其間張劍虹、羅偉光、馮偉光、陳沛敏和張志偉均有到收押所探訪；即使黎已被捕，蘋果仍「繼續發布」具煽動和勾結性質的刊物，包括〈坐監都揀呢條路〉、〈手銬不能侮辱我〉、2021年6月19日發布的〈黎智英獄中傳話：Don't be afraid〉，反映黎「繼續指揮」蘋果運作。控方又稱，部分「煽動文章」由資深傳媒人區家麟、已故作家李怡撰寫。

法官李運騰一度詢問，黎智英被捕是否與本案有關。控方稱需時翻查資料，李官質疑「我以為當你寫開案陳辭時，你會想過為什麼要寫這件事和準備好相關資料」。控方其後指除了本案，黎另涉其他罪行而被捕。

前主筆電腦檢「《蘋果》受壓 微調方向」檔案

蘋果高層2021年6月起相繼被捕，警方檢取前社論主筆楊清奇的電話，內有2021年1月4日至6月17日「國安法應變委員會」的WhatsApp和Signal信息，成員包括6名蘋果被捕高層或主筆，以及未被起訴的張志偉和蘋果副總編輯蔣美紅，林文宗於6月17日將部分被捕成員移除。楊的電腦亦有一份檔案名為「《蘋果》受壓 微調方向」的文件。至於陳沛敏的信息紀錄亦顯示她有聯絡Mark Simon、組織「香港監察」的Benedict Rogers及Aileen Calverley。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

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