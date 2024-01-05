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指邀李宇軒赴英總領事聚會 控：陳方安生晤「重光」兩人談示威

【明報專訊】控方案情昨日提到，在黎智英進一步指使下，李宇軒、陳梓華接續與外國政治人物接觸，並以不同「戰線」命名；其中前政務司長陳方安生2019年12月邀請李宇軒出席英國駐港總領事的午餐聚會，約一至兩個月後，陳方安生再邀李宇軒和陳梓華到她的辦公室會面，其間他們就示威事宜交流意見約半小時。

指李宇軒陳梓華接觸多國政治人物

控方指在「美國線」中，黎智英同意Mark Simon安排李宇軒於2019年9月與時任美國參議員Rick Scott和相關職員會面，李宇軒就「警暴」問題游說，其間展示277枚警方已使用的彈藥；之後陳梓華着李勿披露黎等「支援者（backers）」的身分；李在同年12月與Scott及「香港民主委員會」總監朱牧民等人會面。

案情指在「英國線」中，2019年11月「重光團隊」邀請19名政治人物來港監察區選，其間李宇軒與陳太、英國上議院議員Alton勳爵及民主黨創黨主席李柱銘等會面；同年12月，在陳太邀請下，李宇軒參加了時任英國駐港澳總領事Andrew Heyn於其官邸舉辦的午餐聚會，李柱銘、時任立法會議員郭榮鏗和莫乃光均有出席；其後陳太再邀陳梓華、李宇軒到其辦公室會面。

另外，黎智英2019年12月安排陳梓華與「香港監察」創辦人羅傑斯在倫敦會面；2020年5月，英國保守黨人權委員會委員裴倫德聯絡李宇軒，稱有意成立「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」，成員包括對華採取強硬立場的議員；Simon指示「重光團隊」參加IPAC；李宇軒亦向裴倫德提議游說多個國家，停止與港的引渡協議。

日議員被指共謀推日版《馬格尼茨基法案》

控方稱，至於「日本線」，李宇軒在2020年1至4月向日本3名眾議院議員提供制裁的草案；《港區國安法》生效後的2020年7月，李把IPAC會議紀錄翻譯成日文，以助日本眾議院議員山尾志櫻里推動日版《馬格尼茨基法案》，山尾、裴倫德、英國金融家布勞德（Bill Browder）同月商討如何在日本推動《馬格尼茨基法案》。3人亦被指是本案的共謀者。

國安法生效後「重光」續推動制裁

案情指「重光」在黎和Simon的指示下，在國安法生效後繼續推動國際制裁；2020年7月，「重光」發信促請捷克、冰島和葡萄牙取消與港的逃犯協定，又轉發英美等國推動「救生艇計劃」和制裁的帖文；直至2021年1月15日，「重光」仍發聯合聲明，促請美國制裁香港官員。

（黎智英案）

相關字詞﹕李宇軒 陳方安生 外國制裁 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 重光團隊 港區國安法

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