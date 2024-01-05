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黎智英被指「重光團隊」主腦 赴台商「支爆」 控方：墊支510萬全球登報 陳梓華當中間人

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉勾結外國勢力案，昨日第六天審訊。控方一連三日讀畢長達179頁的開案陳辭，押後下周一續審。昨日案情指同案被告陳梓華經民主黨李柱銘介紹成為黎的中間人，代為接觸「12港人」李宇軒，李與「攬炒巴」劉祖廸成立「重光團隊」（下稱「重光」）；黎智英是主腦和金主，支持「重光」登報呼籲制裁，墊支510萬元廣告費，又在台灣向各人講述其「支爆」計劃，即計劃最終推翻中共。

明報記者

黎智英昨日穿啡色上衣出庭，不時望向旁聽席親友露齒微笑和點頭。控方案情另一重點是2020年6月尾《港區國安法》生效後，黎仍透過《蘋果日報》發布煽動刊物至報紙停刊。

指陳經李柱銘認識Mark Simon

至於涉及串謀「重光」勾結外國勢力的案情，則始於2019年6月。控方指出，律師助理陳梓華得悉Telegram群組「G20」想找黎智英資助全球登報計劃，借助外部勢力向政府施壓；陳經李柱銘認識黎的助手Mark Simon，對方轉述黎支持登報計劃，惟事後需還款。庭上展示WhatsApp對話，Simon稱登報眾籌出現問題，「Martin」問黎可否墊支500萬元，黎答應。

黎智英盼「勇武派」採和平手段爭國際支持

控方指陳梓華在7月首次與黎智英、李柱銘會面，黎着陳請「勇武派」改用較和平手段，以爭取國際支持。陳梓華以黎智英中間人的身分，接觸「G20」成員李宇軒，指示他加入「攬炒巴」劉祖廸的「攬炒團隊」；李宇軒聯同劉祖廸等在8月成立「重光」，李宇軒擔任對外的核心成員，按陳轉達黎的指令行事。

同年6月至8月，李宇軒籌備3次眾籌，共籌得2440萬元，並進行3次全球登報行動，繳付980萬元予逾20間媒體，在美、加、英、德、台等地登文宣廣告，呼籲制裁中港兩地政府。

案情指黎智英和Mark Simon經他們持有的力高顧問公司和加拿大的「LAIS Hotel」，先後向英國《衛報》、美國《華盛頓郵報》、《日本經濟新聞》等墊支共510萬元廣告費；Simon處理部分眾籌款項，經《蘋果日報》專欄作家Jack Hazlewood的英國戶口，轉入李宇軒的個人戶口，並將第三次眾籌所得存入Simon的美國信託基金，其中320萬元轉帳給李宇軒；為免暴露黎的身分，李在8月頭經一間台灣公司歸還首筆156萬墊支費，Simon其後向黎匯報登報行動墊支費已全數歸還。

指資助50萬邀外國政客來港監察區選

2019年8月至11月，Simon和黎資助17.4萬元予陳梓華舉辦展覽和設街站，另資助50萬予李宇軒安排英國上議院議員Alton勳爵和保守黨黨員裴倫德（Luke de Pulford）等19名政治人物，來港監察2019年區選；黎或Simon亦經陳授權李宇軒免費使用《蘋果日報》一張鄧小平照片，《蘋果》另報道全球登報計劃。

安排陳晤施明德交流 李宇軒晤美議員

控：黎談「支爆」計劃 提推翻中共

控方指2020年1月，Simon按黎的指示安排陳梓華到台灣，WhatsApp紀錄顯示黎與陳曾商討台灣行詳情；黎、陳、劉祖廸、一林姓示威者在黎於陽明山的寓所會面，黎匯報他的「支爆」計劃，即透過國際游說推動外國制裁，損害中國政治和經濟，最終推翻中共；會面持續至晚上，各人與民主黨何俊仁、李永達共晉晚餐。黎亦安排陳、劉與台灣民進黨前主席施明德會面，交流籌備示威的經驗。

另外，李宇軒、陳梓華、劉祖廸在黎智英指示下，建立國際政治網絡，並繼續「重光」的工作，推動外國制裁（見另稿）；Simon在2019年9月安排李與美國參議員Rick Scott等人會面，黎在12月安排陳與「香港監察」創辦人羅傑斯會面。

控方指2020年6月黎與陳再會面，指示他和他的組織繼續做國際游說，陳與Simon在國安法生效後保持聯絡。李宇軒被捕後，Simon指「重光」會繼續營運，後備計劃是由劉祖廸繼續國際游說；陳梓華在同年10月被捕及保釋後，Simon建議他繼續游說工作，並稱他與黎可安排陳移居美國。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

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相關字詞﹕法庭 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 外國制裁 重光團隊 黎智英案 蘋果日報 港區國安法

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