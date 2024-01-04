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外交公署點名「對華聯盟」 斥妄議黎案

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英涉《港區國安法》一案開審，由多國資深國會議員及政界人士組成「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）等人，先後發文批評港府檢控黎智英。外交部駐港特派員公署昨午發文批評，指有關組織、政客極力詆譭中央對港政策及國安法，表示強烈不滿及堅決反對。

「對華政策跨國議會聯盟」周二（2日）發聲明，指國安法有損香港各方面的自由，敦促聯盟成員所屬國家制裁負責國安法的內地及香港官員，包括特首李家超。另外，英國安全事務大臣董勤達（Tom Tugendhat）昨在社交平台X（前稱Twitter）表示，黎智英被不公義地針對，試圖阻止他行使言論自由的權利。

IPAC指國安法損港自由 促制裁李家超

外交部駐港特派員公署昨午於社交平台發文，批評IPAC、個別英國政客及歐洲議會議員妄議香港法院審理黎智英案、極力詆譭中央對港政策及國安法，公署發言人「強烈不滿及堅決反對」。發言人批評有關人士「妄圖包庇反中亂港分子」、粗暴干預香港事務和中國內政、公然踐踏國際關係基本準則。

發言人又說，香港是法治社會，司法部門公正審案，一些反華政客和機構頻頻借有關案件說事，攻擊抹黑香港人權法治，敦促他們「立即停止包庇美化反中亂港分子的不端行徑，立即打消干預中國內部事務的不良企圖」。

（黎智英案）

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