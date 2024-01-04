控方：黎智英反修例時「號召上街」 指示訪林榮基彭定康

開案陳辭描述黎智英在反修例運動爆發前的2019年4月26日，經WhatsApp指示時任《蘋果》社長張劍虹訪問銅鑼灣書店店長林榮基，「鼓勵公眾參與後日的遊行」，《蘋果》翌日以頭版報道林榮基的訪問，引述林呼籲「守護香港明日上街」。

邀羅傑斯轉發文章增影響力

上述報道發布後，黎智英再經WhatsApp請張劍虹「想想其他號召群眾參加反修例遊行的方法」，並轉發他傳送給羅傑斯的兩個信息予張，首個信息提到「泛民主派想拜託你」訪問前港督彭定康，「我們可以明天發布，號召更多人上街」，第二個信息請羅傑斯將文章發送給其他媒體，增強影響力。《蘋果》同日在即時新聞發布訪問，翌日報章有相關報道。

指蘋果發布31煽動刊物圖左右輿論

反修例運動爆發後，控方指控《蘋果》在2019年6月至翌年1月發布31篇煽動刊物，並節錄其中8篇在開案陳辭中（見圖），指該些刊物煽動對政府及警方的仇恨，鼓勵群眾上街，鼓吹暴力示威，又報道「攬炒巴」眾籌登文宣廣告，鼓吹「攬炒」反抗中央，其中黎智英撰寫〈我們堅持下去，才有希望〉等4篇煽動文章，呼籲支持爭取國際支援，助香港實現普選，亦提到泛民主派建議透過初選在來年的立法會選舉取勝。

控方續呈遞黎智英通訊紀錄，顯示他持續下達編採方針，指示《蘋果》高層發布涉案的煽動刊物。2019年6月10日，黎向時任《蘋果》副社長陳沛敏表示暫緩修例只是政府策略，市民應該繼續示威，蘋果在5日後發布〈惡法擬暫緩但不撤 遊行前夕 林鄭緩兵 明天照上街〉一文，該文屬其中一篇煽動文章。

控方指示威者衝擊立法會後的7月2日，黎指示陳沛敏發布有關衝擊立法會的報道，爭取公眾支持和同情年輕人，又指示陳訪問岑敖暉；7月19日，黎轉發羅傑斯的信息予陳，引述美國國會眾議院議員約霍（Ted Yoho）向《蘋果》投稿；在黎於10月訪美與時任美國眾議院議長佩洛西會面後，他指示陳訪問自己。

訂閱量增 允部分手續費捐民陣基金

隨着反修例運動愈趨激烈，《蘋果》訂閱量亦顯著增加，並在10月轉為收費訂閱制。黎智英在6月與張劍虹商討訂閱事項時，同意將三分之一的手續費撥捐由民間人權陣線成立的一個支援示威者基金。

（黎智英案）