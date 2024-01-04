指因應國安法 《蘋果》設英文版爭外國支持 控：黎智英着記者勿針對特朗普

已還押逾千日的黎智英昨晨由囚車押送到庭，穿深藍色外套應訊，微笑對親友點頭揮手。控方、律政司副刑事檢控專員周天行繼續讀出開案陳辭，指黎智英就《蘋果》增設英文版與不同人商討，最先於2020年4月17日，美國國務院前資深顧問惠頓（Christian Whiton）提議提供英語新聞，指能產生政治效果，政治人物會更願意與黎會面和聽從其意見。

指黎智英稱《蘋果》靠特朗普保命

表明盼彭斯蓬佩奧訂閱

同年5月社會有聲音指香港將實施國安法；同月10日，黎智英向助手Mark Simon表示英語新聞是一個爭取美國和外國人支持的機會，亦會帶來政治和經濟援助；黎表明希望美國時任副總統彭斯和時任國務卿蓬佩奧能訂閱，二人隨後繼續討論接觸《壹傳媒》前非執董Mark Clifford、美國前駐港澳總領事郭明瀚等人。

指示集中「黃」一方觀點 不用平衡

同日，黎創建名為「English News」的WhatsApp群組，成員包括時任《蘋果》總編輯羅偉光、社長張劍虹、副社長陳沛敏，「蘋果動新聞」平台總監張志偉，及筆名「盧峯」的馮偉光，表明爭取外國讀者訂閱等於爭取他們的支持。據控方呈堂證物，群組成員還包括《蘋果》時任副總編輯蔣美紅和一名叫「Connie」的人。

黎智英計劃英文版版面涵蓋10至12則本地新聞報道、觀點、特寫及訪問，另有約8至10則內地新聞，但被指指示他人只集中於「黃」一方觀點，稱並非要取得平衡，而是要報道支持香港的人的觀點；為進一步宣傳英文版報章，黎表示他會接受更多訪問和出席更多電台及電視節目。

發起公眾函特朗普 籲美對抗中央

5月14日，黎着Mark Simon跟進邀請前港督彭定康拍片呼籲香港和海外大眾訂閱，數日後着張劍虹加入台灣新聞，並委任張為英文版出版人；及後黎指示張發起「一人一信救香港」，邀請公眾向特朗普寫信，要求美方對抗中央政府；黎在31日稱，張可為重要的政治人物及英美官員提供免費訂閱。黎亦被指曾明確尋求外國制裁和其他敵對行為，如他曾與袁弓夷討論美國介入香港的事宜，對話錄製成影片，當中提到國務院港澳辦主任夏寶龍應被制裁，又指香港已變成最大型的「洗黑錢基地」，外國投資者應撤資。

於英文版面世後的6月2日，黎再着張提醒國際組員工「不要跟紐約時報和CNN針對川普（港譯特朗普），我們蘋果卻要靠川普政府支持保命，這樣做不太好」；張劍虹回覆稱已請同事留意。

列黎Twitter追蹤帳戶 官促控方解釋用意

另一方面，在Mark Simon建議下，黎智英於2020年5月開設Twitter（現稱X）帳戶，由李兆富營運，主要包含英語內容，並會標註或與一些政治人物互動。黎的帳戶有12萬人追蹤，他自己則追蹤了53個用戶。控方並列出其中14個帳戶，包括以色列前副總理Natan Sharansky、台灣總統蔡英文、前香港大專學界國際事務代表團發言人邵嵐等，法官要求控方解釋用意（見圖）。

國安法實施後，黎智英多次主持直播訪問「Live Q&A with Jimmy Lai」，受邀參加者19人，包括美國陸軍退役上將Jack Keane、美國大學教授Perry Link、美國前副國防部長Paul Wolfowitz、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、《華爾街日報》社論撰稿人Jillian Melchior等。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

明報記者

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