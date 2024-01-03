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要聞

辯方再要求釐清檢控時限被拒 官：不接受提新觀點

【明報專訊】辯方在案件開審時爭議「串謀發布煽動刊物罪」超出半年檢控時限，控方不同意，3名主審法官聽取雙方陳辭後裁定檢控無逾時，辯方隨即要求法庭再釐清檢控範圍，並就此向法庭呈交書面陳辭。法官考慮後昨表示，辯方以釐清爭議為由提出新觀點，但法庭先前已給予充足機會解釋理據，最終拒絕接納辯方申請。

辯：「未完成串謀協議」或惹不公

國安法指定法官兼高院法官杜麗冰、李運騰、李素蘭早前聽取雙方陳辭後，裁定檢控時限由2021年6月24日《蘋果日報》停刊日起計，即同年12月24日完結，而法庭在當年12月14日收到控方來函加控煽動罪，界定為開始檢控時間，因此檢控無逾時。

辯方昨簡短口頭補充，重申法改會當初就煽動罪立法時已考慮到「未完成的串謀協議」（unconsummated conspiracy）或會造成不公；控方則反駁，法庭已就議題裁決，無其他事宜需要進一步考慮和澄清。

官稱裁決清晰 辯方「嘗試大膽」

法官休庭片刻考慮後，法官杜麗冰指出，法庭已給予具經驗、能幹的辯方團隊足夠機會解釋理據，但辯方無在較早時候一併提出，實際上是以「釐清爭議」為由提出新觀點，形容屬「大膽的嘗試」，法庭不會接受，亦不認為裁決有不清晰之處。3名法官考慮後決定維持原判，法庭可繼續審理煽動罪，聽取被告答辯。

（港區國安法·黎智英案）

相關字詞﹕檢控時限 黎智英案 港區國安法 串謀發布煽動刊物罪

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