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黎智英藉外媒訪問撰文籲制裁 Twitter #特朗普

【明報專訊】控方昨開案陳辭列舉黎智英於國安法生效前，透過接受外國媒體與機構訪問、在個人Twitter（現稱X）發布帖文，以及在海外報章撰文等方式，公開呼籲外國政府制裁內地及香港官員。當中黎智英曾兩度指明時任美國總統特朗普，相信對方是有誠信的人，促請特朗普對中國實施更嚴苛的制裁。

訪問提及中國政府猶如希特拉

黎智英被指在2019年7月出席美國組織保衛民主基金會訪問時，在會上作出惡意及不實指控，即中國政府有意侵蝕香港，猶如「希特拉看着猶太人」，又希望美國行使「道德權威」（moral authority）支持香港人，並讓香港人知道他們背後有美國撐腰。

黎於2020年5月27日，在Twitter兩則帖文標記（tag）時任美國總統特朗普，稱對方是有誠信的人，提起對方曾說過，若中國通過港區國安法，將會有嚴重後果；建議對方凍結中國官員在美國的銀行戶口，而此舉將得到香港人、受壓迫的中國人及每個追求自由的靈魂的讚賞。

曾稱望外力影響香港 籲便利移民

黎被指於2020年4至6月期間，七度接受台灣節目、外國媒體及機構訪問。當中黎以普通話接受台灣節目《鄉民來衝康》訪問，稱希望「CIA（美國中央情報局）、美國」等外國勢力影響香港；黎亦接受外媒英國《金融時報》、英國廣播公司，以及美國彭博、霍士商業頻道、自由亞洲電台的訪問。

黎亦於上述時期，在美國《紐約時報》撰文，呼籲美國一方面撤銷中港官員子女留學簽證，另一方面向港人提供更多移民及簽證的便利措施。

（港區國安法·黎智英案）

相關字詞﹕蘋果日報 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 黎智英案 港區國安法

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