據4高層主筆舉證串謀 受訪寫專欄挑仇恨 控：黎藉蘋果謀政治 指使下屬犯案

控罪期間刊7800萬份 蘋果廣泛流傳影響力大

控方開案陳辭指黎智英以其報章生意聞名，為上市公司壹傳媒有限公司擁有人及《蘋果》創辦人，並自稱為民主派「堅實的支持者」。在2019年4月1日至2021年6月24日期間，《蘋果》共印刷逾7800萬份報章，包括停刊當天單日約100萬份，截至2020年3月，公司的總收入超過11億港元，《蘋果》是本地廣泛流傳的報章，具有很大影響力。

控方指黎智英在反修例運動期間以其傳媒業務作為達成政治目標的平台，他與公司高層一同策劃串謀，以所謂倡議民主自由的組織「Stand with Hong Kong Fight for Freedom（重光團隊）」作為平台干犯控罪。

除印刷版外，《蘋果》另設網上版，並在2020年5月25日引入英文版報章，同時有多個社交和互動平台，包括facebook、Instagram、YouTube等。為促進串謀協議，在涉案期間，《蘋果》平台共發布161篇煽動刊物，荼毒易受影響人士的思想，引起他們對香港及中央政府的仇恨和不滿。

24次直播訪問811則帖文 曾tag蓬佩奧

另外，黎亦在專欄「成敗樂一笑」撰寫至少22篇則文章、接受錄像訪問宣傳《蘋果》英文版、為外國媒體撰寫5篇文章、於頻道「Live Q&A with Jimmy Lai」接受24次直播訪問及發布811則Twitter（現稱X）帖文，進一步增加其影響力。黎曾標註時任美國國務卿蓬佩奧，稱「自由的世界一定會戰勝極權，如果我們屈服，我們的孩子會受到中共擺佈」等。有關黎的專欄，他曾撰寫題為「諗移民定諗遊行」、「為自己和下一代 阻擋香港沉淪」等文章，提及香港可能會出現「六四大屠殺」、大眾應「去到盡，堅決抗爭」。

4「共謀者」作供 黎於飯盒會給指示

控方提到，前壹傳媒營運總裁周達權，以及從犯證人，即早前認罪的蘋果高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇，將作供講述蘋果的運作及決策過程，包括黎透過召開「飯盒會」給予編採指示，將舉證各被告在黎智英的指示下串謀犯案。沒被起訴的前動新聞平台總監張志偉、《蘋果》專欄作家李兆富亦列作共謀者，張負責營運《蘋果》的社交平台，李兆富則營運黎的Twitter帳戶，依指示發布帖文、與外國用戶互動。

開案陳辭續稱，自2019年6月起香港發生反修例運動，《蘋果》早於同年4月發布〈黎智英：倘修例傳媒冇得做〉報道，其後在6至7月立法會兩度被示威者包圍時發布〈上街〉報道。

控方指其他共謀者與黎持續犯案，例如在2019年10月及2020年3月，張劍虹兩度依黎智英指示取消「飯盒會」，以讓黎與美國政治人物會面；黎在2020年5月通知陳沛敏和楊清奇，他已準備一則擬提交予外國媒體的草稿，內容講及國安法，並諮詢二人意見；楊清奇在2020年6月告知黎有兩名撰稿人可為英文版報章撰寫文章等；黎在2019年4月指示張劍虹與銅鑼灣書店前店主林榮基做訪問等。控方亦呈上黎智英與陳沛敏、張劍虹的WhatsApp對話紀錄作為證物。

明報記者

（港區國安法·黎智英案）