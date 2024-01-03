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陳方安生晤彭斯後 黎指示報道「大新聞」

【明報專訊】控方昨在開案陳辭提及，前政務司長陳方安生於2019年3月與時任美國副總統彭斯單獨會面，黎智英當時與民主黨創黨主席李柱銘討論事件，形容當時是展開游說的「好時機」，其後指示前壹傳媒行政總裁、《蘋果日報》社長張劍虹報道這單「大新聞」，並引述美國駐港澳前總領事郭明瀚（James Cunningham）建議利用事件「達至最大效果」，最終《蘋果》發布相關報道。

除了聯繫外國勢力，控方亦指出黎與本地政治人物有連繫，包括李柱銘、民主黨前主席李永達、前職工盟秘書長李卓人、公民黨前議員郭榮鏗和陳方安生，以顯示黎的政治理念。黎曾安排與上述人士會面討論社運和國安法等議題、邀請他人評價其文宣；黎亦是一個安排和宣傳反條例示威WhatsApp群組的成員。

引述美前總領事建議「達最大效果」

2019年3月，黎智英向李柱銘討論陳方安生與時任美國副總統彭斯會面，黎形容「現在好像是在華府做游說工作的好時機」。3月29日，黎透過WhatsApp指示張劍虹報道上述事件。控方在庭上展示的對話紀錄顯示，黎表示這是「大新聞」，又引述郭明瀚建議不能平鋪直敘報道，須達至最大效果，並夾附會面照片。《蘋果》同日在網站發布文章報道陳方安生與彭斯會面，翌日亦在報章刊登報道。同年10月，黎與李柱銘到美國與彭斯會面，黎表示美方期望中方以「人道」方式解決香港問題。

（港區國安法·黎智英案）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 李柱銘 美國副總統彭斯 陳方安生 黎智英案 港區國安法

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