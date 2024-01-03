控：黎智英伙美前官員鼓吹制裁 展「政治連繫圖」 涵特朗普彭定康蔡英文

4被告不認罪 黎一控罪存檔法庭

在答辯之前，控方申請把其中一項黎智英獨自面對的勾結外國勢力罪存檔法庭，黎毋須答辯；至於與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司一同面對的串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，以及一項黎獨自面對的串謀勾結罪，身穿深藍色西裝外套、戴耳機的黎智英昨在庭上朗聲回答「Not guilty（不認罪）」，3間《蘋果》公司的代表亦否認控罪（見表）。

稱全盤控制蘋果 作勾結煽動平台

控方開案陳辭由律政司副刑事檢控專員周天行讀出，並在文章起首描述黎智英為「激進政治人物」，屬泛民主派，亦是謀劃整個串謀的主腦，他藉2019年反修例運動帶來的社會動亂，利用《蘋果》作政治平台，與報館高層串謀發布161篇煽動刊物，當中31篇在國安法生效後發表的文章涉呼籲國際社會制裁香港及內地。

另一項勾結罪指黎智英與李宇軒、「攬炒巴」劉祖廸、Mark Simon及其他人，包括英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）、日本眾議院議員山尾志櫻里、英國金融家布勞德（Bill Browder），串謀呼籲多國實施制裁。

稱「假借爭民主」聯絡美英日等

控方指稱，黎智英早在國安法生效前，自2019年6月便「假借爭取民主自由之名，多次邀請外國，尤其是美國實施制裁」。2019年7月，黎與美國時任副總統彭斯和國務卿蓬佩奧會面，建議美方制裁鎮壓示威的香港及內地官員，同年10月聯同民主黨創黨主席李柱銘再與彭斯會面；黎又接受不同外媒訪問及在外媒撰文，呼籲國際支援香港示威者，並在Twitter（現稱X）發文，標記時任美國總統特朗普，要求對方制裁香港。

關係圖分美英台三線

包括美前軍方等當代理人

控方透過庭上屏幕展示證物，其中一張是黎智英的「外部政治連繫」關係圖（見圖），涵蓋美國時任總統特朗普、台灣總統蔡英文、前港督彭定康等人，並將涉案政治人物分為「美國線」、「英國線」、「台灣線」；其中多名外國政治人物被指是黎的代理人或中間人，包括美國國務院前資深顧問惠頓、美軍前副參謀長Jack Keane、美國前副國防部長Paul Wolfowitz、美國駐港澳前總領事郭明瀚、「香港監察」創辦人Beneidict Rogers和裴倫德。

案情指出，惠頓曾電郵建議《蘋果》提供英語新聞，該報後來開設英文版，旨在鼓吹外國制裁；Keane和Wolfowitz多年來受薪與黎合作參與美國及台灣事務，國安法生效後的2020年尾，兩人先後在黎主持的訪談節目Live Chat with Jimmy Lai受訪，提到美國應制裁「華為」，以及如何令美國關注香港議題。

指Mark Simon代會面

建多個通訊群組

正被通緝的黎智英私人助理Mark Simon亦被指代表黎在美國與不同人會面，並建立多個通訊群組。控方展示一張電話截圖，顯示黎與Simon的Signal對話有一個名為「Jim/Jimmy/Mark」群組，控方指是黎、Simon和郭明瀚的三人群組。兩人亦與《華爾街日報》編輯Bill McGurn在三人群組商討發布黎的文章。國安法生效後，Simon仍向黎報告外國情况。

控方稱，案發期間不同外部勢力制裁中央及香港政府，其中美國制裁42名中央及特區官員，控方將依賴立法會議員梁美芬的丈夫、城大法律學院教授王貴國的專家證人口供，講述制裁帶來的法律影響。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（港區國安法·黎智英案）

明報記者

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