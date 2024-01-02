小紅書上罵聲一片 批港沒部署協調差

小紅書上不少內地人談到滯留經歷，稱「為12分鐘煙花，露宿香港街頭6個小時」；有不少人留言稱「（港府）明知道我們會來，為什麼（其他關口）不24小時通關」；又認為香港作為好客之都、世界金融中心和國際化城市，應多在遊客角度考慮，「香港協調力真的很差，加開巴士不行？」

有內地網民更在特首李家超微博留言，指香港跨境運力嚴重不足；又指警員只在旁邊「摸魚」（偷懶），質疑為何沒有調動更多運輸及提前部署疏散人群。有網民在微博指深圳出入境及港府「做得真的好差」，明知跨年人流特別大也沒有臨時紓緩措施。

有指錯不在港 「花一個路費就自覺大爺」

不過，網上並非一面倒批評香港，不少網民認為相關旅客沒有預訂酒店，便要面對滯留風險。有內地網民指香港舉辦煙花匯演目的是吸引旅客消費，但有些人只「消費了一個路費，就覺得自己是大爺了」，而香港政府在通宵關口安排難以單方面處理，「旅遊花十塊想要一千塊享受那是不可能的」。