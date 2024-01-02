明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

小紅書上罵聲一片 批港沒部署協調差

【明報專訊】維港跨年煙花匯演吸引大批內地旅客來港觀賞，匯演後不少內地客在港鐵站內通宵等候；亦有上千人在太子通宵跨境巴士站欲乘車到皇崗過關。不少旅客在「小紅書」及微博等社交媒體平台大表不滿，一片「吐槽」謾罵聲，批評港府安排不足；但亦有人認為相關的人沒租酒店便要面對滯留風險，且「一分錢也不留在香港」，而通宵關口不足並非單單是香港的問題。

小紅書上不少內地人談到滯留經歷，稱「為12分鐘煙花，露宿香港街頭6個小時」；有不少人留言稱「（港府）明知道我們會來，為什麼（其他關口）不24小時通關」；又認為香港作為好客之都、世界金融中心和國際化城市，應多在遊客角度考慮，「香港協調力真的很差，加開巴士不行？」

有內地網民更在特首李家超微博留言，指香港跨境運力嚴重不足；又指警員只在旁邊「摸魚」（偷懶），質疑為何沒有調動更多運輸及提前部署疏散人群。有網民在微博指深圳出入境及港府「做得真的好差」，明知跨年人流特別大也沒有臨時紓緩措施。

有指錯不在港 「花一個路費就自覺大爺」

不過，網上並非一面倒批評香港，不少網民認為相關旅客沒有預訂酒店，便要面對滯留風險。有內地網民指香港舉辦煙花匯演目的是吸引旅客消費，但有些人只「消費了一個路費，就覺得自己是大爺了」，而香港政府在通宵關口安排難以單方面處理，「旅遊花十塊想要一千塊享受那是不可能的」。

上 / 下一篇新聞