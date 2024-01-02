過夜內地客復疫前64% 旅界促政府出錢吸客

翻查旅發局的數字，今年11月訪港內地旅客約243萬人次，較疫前2018年同期約463萬人次，恢復至約52%水平；其中過夜內地客約106萬人次，相比2018年同期約165萬人次，恢復至約64%水平。

崔定邦認為，香港全面通關後旅客人數仍未恢復至疫前水平，故本港現階段要落力「吸客」，「不論長途短途、豪遊窮遊，甚至是過境轉機的旅客都歡迎來港」。他指出，本港北上消費的旅客亦較少過夜消費，「將心比心」內地旅客即日往返深圳亦是正常現象，料昨日凌晨事件純屬不幸，有信心當局日後能協調相關情况。

田北辰：政府旅界需檢討 為何無法留客

實政圓桌立法會議員田北辰擔心事件影響旅客對本港旅遊形象及接待能力觀感，認為政府及旅遊業界需要檢討，究竟本港除了煙花匯演外，是否並無其他活動選項，還是酒店房價或入住率過高，導致旅客無法過夜。他認為相關部門要增加旅客留港過夜的吸引力，「難得本港有煙花匯演盛事，旅客送到上門，為何仍無法吸引他們多留一至兩天」。

江玉歡倡參考周邊地區經驗 發掘港特色

選委界別議員江玉歡說，留意到相關部門努力吸引內地遊客來港消費，惟認為來自廣東省一帶的遊客多數即日往返來地，疫後若要增加「高增值」的過夜旅客數量，關鍵在於吸引不同類型遊客。她舉例日本在購物、飲食甚至體驗溫泉的產品，吸引不少旅客重複到訪，當地並在鐵路站增設儲物櫃，方便旅客四處消費；新加坡則吸引大批商務客在工作後偕伴侶、家人留在當地消費，故她建議政府長遠應發掘本港獨特特色，參考周邊地區經驗「吸客」。