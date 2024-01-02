陸客北返超負荷滯港 跨部門檢討 跨年夜「皇巴」擠塞 鄧炳強：研會否延長口岸通關

除夕22萬入境客 皇崗凌晨4小時1.8萬出境

翻查入境處資料，周日（12月31日）落馬洲約有1.9萬出境人次。文體旅局昨指除夕有約22.7萬入境旅客，創去年單日紀錄新高。運輸署昨日表示，凌晨後只有皇崗口岸維持客檢服務，而出境旅客比預期多，口岸車流一度伸延至新田公路，即使跨境巴士營辦商已加派車輛，旅客仍需較長時間在市區輪候跨境巴士。文體旅局稱，將透過運輸署跟各交通營運商檢視情况，務求令旅客有良好體驗。

旅客無法購票 有票也上不了車

昨日凌晨煙花匯演結束後，大批內地旅客湧到太子始創中心對面的通宵跨境巴士站，欲搭「皇巴士」到皇崗口岸返內地，惟大部分人無法購票。原打算即日來回的旅客韓小姐說，匯演後已即時趕去車站，未到凌晨1時到達，已見人山人海，有車票也無法擠上車。

來自深圳的高氏夫婦表示，沒料到無車位返內地，前晚無法在網上訂票，來到車站始知道無票，感到無奈，故與其他滯留者在車站外公園通宵等候。高先生形容有點不幸，不過日後仍會再來港，「但不要再選擇高峰期來港」。

記者現場觀察，不少滯留者感到迷惘及鼓譟，在車站外圍的行人路及公園坐滿旅客。另外，在港鐵尖沙嘴站及粉嶺站，昨晨3至4時許亦有大批旅客在閘外通道席地休息、等候，有人買快餐吃。

保安局：已加開通道疏導 人員加班

新冠疫後旅遊模式轉變，過夜旅客未復疫前水平（見另稿），即日往返深港旅客大增。保安局昨回覆表示，經落馬洲管制站出境最高峰時段約為昨凌晨1至5時，逾1200輛過境客車出境前往內地，相關部門已利用全部客車車亭疏導車流，並特別使用多條貨車車亭加快處理。局方稱，相關部門已預先安排前線人員加班及取消休假，並從其他管制站抽調額外人手，利用全部自助通道及適時加開檢查櫃枱以疏導人流。

運輸署發言人表示，由於預計不少旅客於匯演後返內地，故服務營辦商早已根據署方建議增加車輛數目，舉例安排太子線服務由每15分鐘一班增至每10分鐘一班。署方指關注過境旅客需長時間輪候跨境，將與相關部門及各服務營辦商檢視並跟進。

議員：匯演成功 惜交通甩轆

李慧琼：已建議內地增24小時口岸

實政圓桌新界西北立法會議員田北辰相信，只要開通蓮塘及深圳灣口岸便足以疏導皇崗口岸人流，而相關部門增過關人手不成問題，形容「解決猶如吃生菜般容易」，不明白政府為何未能協調疏導交通及口岸人流。

選委界別議員江玉歡說，昨日情况反映當局安排上「未有設身處地多想一步」，煙花匯演只是活動一部分，相關部門需加強協調人流及交通安排，形容「活動很成功，可惜交通甩轆」。民建聯新界北議員劉國勳認為情况不理想，反映開放更多24小時通關口岸的迫切性，尤其在特別日子，大批訪港旅客即日返內地，皇崗口岸明顯無法消化人流。

全國人大常委李慧琼認為，事件中值得檢視各方面配套，透露已在人大常委會會議期間，向內地海關總署建議增24小時通關口岸，未來會在人大提交便利通關建議。

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