48萬人維港賞煙花 尖沙嘴迫爆 遊客「偷閒」名店排長龍 市民：盼2024「各方面如常」

下午起見霸位 內地客稱過關需1小時

是次除夕煙花匯演以「新年新傳奇」為題，歷時12分鐘，規模為歷年最大，放煙花範圍亦最廣闊，身處中環至北角都可盡覽。由於人流擠迫，警方昨日多次呼籲市民到其他地區觀賞。本報記者昨午5時於西九文化區一帶觀察，整體人流較少，但已有不少人在岸邊石壆「霸位」等待煙花匯演，亦有人帶帳篷休息。陳先生說街上人流暢旺，認為今次氣氛與疫情前「相差無幾」，又形容過去幾年生活「壞咗」，新年願望是「各方面如常」。

隨後記者再到尖沙嘴一帶觀察，海旁、星光大道一帶有大批市民晚上6時已「霸頭位」。不少遊客則趁周末長假期來港消費，廣東道一帶多間名店外大排長龍，有內地遊客等煙花期間「偷閒」購物。來自廣州的吳小姐與男友特意來港跨年，她說因等候煙花匯演，所以周圍逛街，對消費沒有預算。來自深圳的劉氏一家來港一日遊，劉先生稱買了一整個行李箱的衣服和日用品，又說內地來港人流比想像多，他們需花近1小時過關，但見家人開心感到值得。他說，考慮到尖沙嘴人流太多，憂慮小朋友安全，會提早回內地。

天星碼頭一帶，警方拉起橙色膠帶分流，引起市民不滿。計劃登上觀賞船的林先生與懷孕妻子在天星碼頭巴士站被攔在膠帶外，大為急躁，他稱已受阻近1小時，質疑警方安排不周，未有明確指示。另有遊客多次以英語表示急於登船，其後在警員要求下、出示船票後獲放行。

學生發起「Free Hugs」「見衫寫字」

除了煙花，有學生發起Free Hugs（免費擁抱）活動，希望為港人帶來歡樂，其中太空館外有4名大學生高舉「Free Hug」牌子邀請途人擁抱，他們說前年除夕首次舉辦Free Hugs，但認為昨日同樣位置的人流較少，氣氛稍遜。有大學生則發起「見衫寫字」活動，鼓勵市民把新年願望、2023年總結、社交媒體帳號等寫在他們身上，向他人分享，發起人之Matthew說，希望在最後一日讓香港人留念，他樂見昨日有不少人舉辦同類活動，認為跨年氣氛熱烈。

三連假 昨58萬人次入境46萬出境

入境處數據顯示，截至11時59分，昨有約103.2萬人次經各個口岸出入境，比前天、即長假期首天多，其中入境人數增加約8.8萬人次。約48.6萬人次經各陸路口岸入境，出境則有約39.6萬人次。