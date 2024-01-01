騎車體檢食買玩 北上客有稱一周一行

騎車漢：單車徑規劃佳 體檢婦：港醫院等太久

港人杜先生上周三偕兒子到深圳騎單車，兩人傍晚推着公路單車過關返港。他說，這是他首次北上騎車，沿海旁騎至小梅沙，稱深圳單車徑規劃較香港稍好，面積較大，海景亦漂亮；又形容內地消費非常方便，他剛開通掌紋支付，「連手機都唔使攞出嚟」，未來亦會多北上，將到深圳觀瀾湖打高球跨年。李女士（化名）到深圳則為體檢，「我膝蓋有問題，腎臟有一個囊腫，其實我好想喺香港睇，但輪候時間太長」。

深圳過聖誕 讚家庭遊樂設施多

港人王女士稱，去年3月起已開始到內地旅行，至今北上逾50次，取消「黑碼」後更頻密。她今次一行6人到廣州三日兩夜自由行，民宿每晚數百元，「成棟畀晒你」，又稱內地消費「又平又靚又食到特別嘢，幾蚊腸粉滑到不得了」。她說，2018及2019年常外遊，疫情期間則常在港遊玩，「睇紅葉、海防博物館、沙田文化博物館、M+」，故疫後轉到內地，預告本月去台山及清遠。

偕家人北上過聖誕的陳女士說，通關後基本上每周北上消費，聖誕則到深圳甘坑古鎮玩了兩日一夜，花費千餘元人民幣，讚內地「消費又平，又多嘢玩」，買酒及雞只花38元及10元人民幣；又提及復常後在港亦去過工展會，但商品種類不如內地多樣，「香港死城咁」，土瓜灣一帶許多店舖拉閘。她又說，深圳較疫情前多了許多適合一家大細的遊樂設施，笑言自己年逾半百，但今次與女兒玩四驅車十分開心。