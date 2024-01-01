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要聞

三成稱內地服務較好 議員籲港人多說唔該

【明報專訊】香港服務業從業員的服務態度近日再次備受熱議，本報上周對北上消費港人做的問卷調查發現，每3名受訪者中便有1人認為內地的服務較好。有退休港人夫婦到深圳遊玩，人生路不熟幸得當地地鐵安排的義工相助，用紙筆畫下轉車路線，夫婦倆又批評香港飲食業服務差，大讚內地消費才是享受。有議員呼籲港人多說「唔該、多謝」，提升香港氣氛。

餐飲聯：港員工一人多崗 難求笑臉

餐飲聯業協會會長黃家和向本報表示，在本地勞動人口不足情况下，員工需同時擔當多個崗位，「好難要求員工成日掛起個笑臉出嚟」，又認為推行禮貌運動是好事，但最重要是從心出發，故人手問題迫切需要解決。他稱內地經營成本低、地方大，工作時較舒適，本地老闆經常要擔心「幾時結業」，做生意的目光不夠長遠，「賺咗你就算」，形容是「割禾青」心態，沒有考慮如何提升食物及服務質素。

立法會批發及零售界議員邵家輝認為，近年零售業界人手不足問題嚴峻，前線工作量增多，或導致服務態度和質素下降，近日市民和遊客皆認為本港服務質素需盡快提升，「多講『唔該』、『多謝』、『麻煩晒』，令到香港氣氛變好，令人覺得香港係歡迎遊客嘅」。他亦希望政府多舉辦大型活動，建議政府多透過煙花騷、無人機表演，發展「演唱會經濟」等吸引市民和遊客「打卡」。

地鐵義工動筆「教路」 長者：香港邊有

七旬退休港人陳氏夫婦上周到深圳甘坑古鎮遊玩一天，陳太說，長者不懂用手機查看地圖，幸獲地鐵站義工相助，「用筆紙寫晒要喺邊度轉車。喺香港邊有呢個服務？」對方更用廣東話教導，「講得唔係幾好但聽得明」，如非得義工幫助，便不能成功到目的地；她形容新冠疫前香港各方面「還可以」，但疫後差了很多，吃早餐要花近50元。陳先生認為內地的服務態度更好，形容在深圳消費是享受，員工亦較年輕乖巧，香港侍應則十分冷漠。

（通關一年）

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