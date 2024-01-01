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長假北上港人 平均消費千元 通關以來兩成人去逾20次 旅界：闊太都去山姆讚新奇

【明報專訊】本港與內地去年1月初實施首階段通關至今約1年，旅遊業生態大變，內地旅客重臨不似預期、爆買情况不再，相反港人北上消費成風。本報記者上周聖誕假期尾聲一連兩日訪問北上回程港人，受訪者該次北上消費額人均約990元（人民幣，下同），近20%的人表示通關以來北上逾20次，當中不乏50次以上。有學者指香港經濟差，內地物價普遍較香港低三成至一半，港人北上消費只是「避稅行為」。有旅遊業界指今波北上潮與以往不同，中產及富裕階層都會北上。

【系列一】

明報記者 李浮南 楊晨

粗略推算聖誕檔消費額4.6億元

自兩地去年2月6日全面通關後，每次長假期均有大批港人外遊或北上，剛結束的聖誕長假首3天便累計132.7萬人次港人出境，當中近90%赴內地或澳門。若按本報調查所得的北上人均消費額計，並以上周二（26日）長假結束回港高峰日有50.9萬港人入境作粗略推算，剔除當中4.77萬人次經機場回港，該批港人北上消費額便達4.6億元。

本報記者於去年12月26及27日分別在福田、羅湖及蓮塘口岸，以問卷訪問了175名回港港人，了解通關約1年後港人北上消費情况。結果發現，受訪者在是次北上的人均消費約992元（逾千港元）；其中最高消費額達8000元，其消費項目包括購物、餐飲及求醫；41歲至50歲受訪者消費力最強，平均消費1351元，較其他組別最高多近700元（見圖）。

72%人稱北上因價格較低

北上主要消費項目中，逾83%的人選擇餐飲，近半是購物及娛樂，逾20%為觀光。通關以來北上次數方面，近半人稱1至5次，近兩成人表示有20次以上，部分受訪者更稱每周北上至少一次，通關至今逾50次。被問到北上消費原因，最多人（72%）說是因內地消費價格較低；其餘依次為商品種類多樣、購物體驗有新鮮感及服務較好，亦有20%人受內地文化和風味吸引。

記者又問受訪者未來北上次數會否增加，整體有約34%人表示會。在有1至5次北上港人中，逾30%人稱會增加北上次數，約53%人表示保持穩定；有逾20次北上的港人，更有38%稱會增加次數；最多選擇「增加」的組別是6至10次的港人，近半人稱會更多北上。

旅遊促進會總幹事崔定邦向本報稱，人均1000元消費額不算多，他指在內地數百元已「食得好好」，形容是「花費更少但能獲得更多的娛樂及服務」。他認為港人北上次數未復新冠疫前水平，但留意到今波北上潮有所不同，中產及富裕階層都會北上，「有住山頂嘅客，幾個闊太搵埋老公，租架七人車去山姆（超市）」，他們形容感覺新奇兼內地貨平靚正。崔指港人「用腳表達」內地真的好玩，建議放寬一簽多行擴展至廣東省，讓更多內地旅客來港，令本地零售業生意回升。

學者：1000元在深圳已算高消費

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，他一周有3天會到深圳上堂教書，不時亦會與朋友在內地聚餐消遣，認為1000元人均消費額在深圳等地來說已算高消費，深圳四季酒店自助晚餐只需約500元，廚師發辦（omakase）同樣只需500多元。他指香港目前面對經濟問題，令更多人北上尋求低消費，「如果呢個股市有兩萬六、兩萬七（點），咁又唔同喎」；至於何時復蘇則視乎美元走勢，「根源就係𠵱家好多資金撤走，我哋嘅經濟即係好難會好嘅」。

對於有建議增加陸路離境稅，李兆波指問題複雜，政府亦提倡兩地融合，要考慮此舉會否影響人流，而鐵路北上較其他交通工具貴，「某程度都係稅嚟嘅」。他說，內地物價普遍較香港低三成至一半，事實上港人北上消費是避稅行為，「嗰個差額其實就係政府地價稅收」。

（通關一年）

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