執垃圾活動擬免徵費須申袋 團體嘆繁複

難預計取袋數 考慮初期暫停

環保署表示，傾向由相關部門向環保署申請，將此類垃圾納入為「豁免政府垃圾」，而舉辦清潔活動的人或團體，事先按地點向不同部門申請，其中漁護署負責海岸公園及郊野公園、食環署負責非憲報公布的泳灘及沿岸地區，康文署負責憲報公布的泳灘，沿岸水域則由海事處管轄。環保署稱，部門會提供專用顏色袋，大型垃圾毋須改用指定袋盛載或貼上指定標籤，收集到的垃圾需棄置在事先商討的收集站或臨時垃圾收集點，將盡快公布細節。

網上群組「上山下海執垃圾」曾舉辦逾5000次清潔活動，創辦人冼力求表示，義工「得閒無嘢做」就會出動，難事先申請，取袋亦要人力及時間成本，往後考慮改變方式，將垃圾「推埋一堆」，再致電1823請政府處理。專頁「海洋拾荒者」管理員Kitti亦表示，淨灘視乎天氣及水流，擔心申請手續繁複或要等待批核。她說每次淨灘清出垃圾由3至15袋不等，難預計所需專用袋數量，「拎唔夠限制咗執垃圾數量，拎多咗又唔知點，我一星期淨灘兩至三次，可唔可以一次過拎袋？如果可以，會否有人拎嚟自用？」她考慮在徵費初期暫停淨灘，待安排順暢後才恢復。

議員倡環署統一申請

綠領行動項目經理葉翠雯稱，市民「搭車又搭船」到偏遠淨攤收集點避徵費機率不高，但靠近市區的地點則要考慮監管方法，又說已計劃4月後淨灘活動，期望署方及早交代安排。立法會環境事務委員會委員張欣宇則強調要避免申請手續繁瑣，建議統一由環保署接受申請，避免義工走訪多個部門。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙認為，不少義工或不懂申請，清潔路線亦可能橫跨不同部門管轄範圍，擔心公眾因此放棄淨灘淨山，倡設一站式平台供申請。

明報記者 梁敏琪

（垃圾徵費）