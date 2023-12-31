第一城收起垃圾桶 廢物堆回收箱

環保署早前就設有物業管理組織的住宅發布「垃圾收費良好作業指引」，提到從其他城市經驗所見，垃圾收費實施初期，處所公用地方或有棄置住宅垃圾情况，建議物管公司按情况減少或調整處所內公用地方的垃圾桶（見表）。

居民斥擾民 有踩熄煙蒂稱放廢紙箱

據本報獲得沙田第一城「百得物業管理有限公司」本月23日向住戶發出的通告，稱會於27至30日期間開始逐步回收屋苑所有戶外公眾地方的垃圾桶，包括行人路、平台、籃球場、網球場等。記者29日於屋苑觀察，發現第三座對出的垃圾站堆積不少原放置在屋苑範圍的垃圾桶，而屋苑內除了回收箱，不見有公用垃圾桶。不過，在置富第一城商場及街市，分別見有約8個和4個垃圾桶。本報向屋苑物管公司及置富第一城查詢未來會否進一步調整垃圾桶數量，截稿時未獲回覆。

屋苑垃圾桶被收走，有市民將用過的紙巾塞進廢紙回收箱；花叢旁有煙民直接將煙蒂掉在地上踩熄，又稱會將煙蒂棄於旁邊的廢紙回收箱。而在公共範圍享用食物的麥先生稱，若大型屋苑連一個公用垃圾桶都沒有，很不方便且不利衛生，認為現時市民減廢意識和習慣薄弱，且未見政府有循序漸進措施助市民適應垃圾徵費，很可能衍生其他問題，例如亂拋垃圾等；又說政府將來若收起街上垃圾桶，盼能預先告知，讓市民有預備，而不是「偷偷地做」。

環署：可按情况調整 團體倡設小煙灰桶

環保署回覆稱，隨着垃圾收費實施，為避免住戶逃避徵費而棄置家居垃圾於小型廢屑箱，物管公司與居民組織可參考環保署指引的有關建議（見表），並按個別處所實際情况和業主組織或住戶的意見，調整公用廢屑箱數量及設置安排，並定期檢討相關措施成效。

稱月花數萬 淘大將停家俬收集站

淘大花園業委會（第二期）主席葉興國表示，徵費後會停止家俬收集站服務。他說現時屋苑每月花數萬元助居民丟棄家俬，有10多車，預計垃圾收費後需負擔的費用多達10倍，違反用者自付原則，業委會會向丟家俬的居民提供環保回收商的聯絡方法，自行付費處理。

就有市民將一般垃圾丟進回收箱，綠領行動總幹事何漢威支持屋苑減少和收起公眾垃圾桶以防濫用，但建議物管公司加強管理回收箱，包括置於大堂等當眼位置，而非後樓梯等無人監視位置，並適當豎立警告牌和加裝閉路電視等，清潔人員應保持回收箱整潔。他又建議在煙民聚集地方設置細小煙灰桶，免煙蒂散落地上。

明報記者 李淑瑤

（垃圾徵費）