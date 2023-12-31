物監「垃圾費」調查：九成未與業戶談妥 回覆公司服務66萬單位「具代表」 主席：4月實施趕急

明報記者 鄭律銘 李淑瑤 梁敏琪

據物監局數字，截至上月本港有759間物業管理公司。物監局前日發表網誌「物管非常事」，稱上月至本月向全港持牌物管公司發問卷，178間（佔總數逾23%）回覆。

結果顯示，89%至97%受訪公司稱正進行環保署建議的首兩階段準備工作，首階段即與包括業主組織、清潔承辦商等持份者商討執行細節並達成共識，例如討論垃圾收費模式、檢討公用地方廢屑箱數量及位置、違規垃圾處理安排等；次階段即協助前線員工及業戶做好準備，包括制定守則指引、向業戶做好宣傳教育等。

最憂三無大廈 同意業界倡全港派袋

調查發現僅小部分受訪公司完成上述工作，完成首階段的佔5%至11%。次階段方面，則6%至7%完成為前線物管員工制定守則指引及提供培訓；5%完成向業戶宣傳教育，包括解釋垃圾收費模式、垃圾收集/處理流程和安排，以及處理大型、違規、公用地方指定袋所涉費用等。調查歸納受訪公司意見，包括期望環保署積極跟進物管公司就違例的舉報、加強回收配套設施等。

黃江天關注，現僅餘3個月就要推行垃圾徵費，物管公司未必能準備妥當，例如較小規模物管公司和三無大廈最令人擔心。

調查已交環署 料半年適應期無大混亂

當局多次強調要如期明年4月落實徵費，黃稱已向環保署提交調查結果，冀助當局「對症下藥」，疏導障礙，料有6個月適應期，不會有太大混亂。黃又說，業界及市民準備不足，主因資訊不清，如市民未完全知道屆時可到哪裏買指定袋。

黃在網誌又引述受訪物管公司期望環保署向全港所有樓宇住戶免費派指定袋，而不限於公屋、村屋及三無大廈，以免引起「不患寡而患不均」爭議。他稱同意業界看法，認為每名市民享有權利及履行義務應要對等。

物管協會：九成會員已準備 勿再拖

物監局成員、香港物業管理公司協會紀律委員會主席陳志球表示，其協會有約300個會員，包括大中小型物管公司，八至九成已為垃圾收費做好準備，包括參與環保署培訓。陳理解業界有不少顧慮，惟盼政府可盡快落實，勿一拖再拖，最終都要「劃一條線」。

（垃圾徵費）

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