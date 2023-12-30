監管令下稱外遊 鍾翰林抵英尋庇 懲教稱出境不受限「不存在批准」 斥違誠信發召回令

稱無權禁離港漏洞 湯家驊倡修例

身兼行會成員的資深大律師湯家驊認為，監管人員無權禁止受監管者離港的做法存漏洞，建議政府修例，舉例參考現行保釋條件做法，按不同個案批出離港申請。至於日後會否收緊監管令，梁建業稱每個監管令的條款均須有法律基礎，會審視有否需要調整。

外交部：逃避法責徒勞

華使館促英緝拿遣返

在北京，外交部發言人毛寧回應事件稱，挾洋自重、企圖逃避法律責任是徒勞無功，必將被依法追究。中國駐英大使館發言人敦促英方盡快將鍾緝拿歸案並遣返香港。

22歲的鍾翰林因分裂國家及洗黑錢罪被判囚3年7個月，今年6月5日獲釋，須遵守監管令至明年6月4日。他昨於社交網站稱，獲釋後每日都恐懼再次被捕，10月起不時無故生病，被診斷為精神壓力及心理因素導致免疫力下降，故以調適情緒為由，說服懲教署批准聖誕期間到沖繩旅遊，並帶同僅餘的4萬元上機。在沖繩期間，他向英美加相關人士及機構求助，考慮到英國有更多他認識的抗爭者已獲批庇護，遂在回港限期前買機票赴英，周三（27日）晚已抵英尋求政治庇護，未來會完成學業，「望以流亡港人的身分為香港奉獻我的一切」。

懲教署昨召開記者會交代事件。梁建業稱鍾本月14日通知監管人員，上周三（20日）至周一（25日）離港到沖繩旅行；周一鍾再致電稱未能趕及飛機，改為前日返港。署方前晚嘗試聯絡鍾不果，直至昨在社交媒體獲悉鍾潛逃英國。梁稱根據監管條款，鍾須通知監管人員離港時間及目的地，不受出入境限制，故不存在署方批准他離港。梁說雙方存在互相信任的工作關係，形容鍾今次完全違反誠信，向署方撒謊是「非常差的事」。

鍾稱不獲允受僱「特定店舖」

懲教：考慮更生 安排其他兼職

鍾稱於出獄前，懲教署方面多次強烈要求他不要對外公布獲釋日期。梁稱在囚者有權接受親友探訪及寫信，看不到有什麼可能阻止其公開釋放日子。鍾又稱署方不容許他出獄後受僱於「特定店舖」，認為變相剝奪其財政自主權，為國安處後來的金錢利誘鋪墊（見另稿）。被問及相關店舖是否「黃店」，梁稱因應鍾的更生需要，考慮到相關工作地點或令鍾再犯同類罪行，故建議他不要接受該份工作，署方亦聯絡其他資助機構給他安排兼職，稱鍾接受該工作。梁稱署方會考慮工作內容及實際運作等，視乎工作地點會否令受監管者重犯相關罪行，或與其他具影響力的人一起工作，而受監管者須從事署方認可工作，若拒絕跟從，署方有權將其召回，重返獄中服刑。

鍾稱改監管令禁公開發言

懲教：曾犯國安罪需增條款

鍾另稱懲教署曾更改監管令，包括禁止他公開發言和受訪，以及發布任何被定罪罪行相關內容的物品。梁建業稱監管令依法制定，因應受監管者更生需要不時修改及增減，鍾曾犯危害國安罪，故需增相關條款，強調對在囚者一視同仁，不會因其違反國安法或參與社運而作特別限制；署方有責任阻止並提醒鍾不要重犯危害國安行為，不認同做法侵害其言論自由。

明報記者

（港區國安法）

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