高才通協會：1/4會員欲來港創業 惟受限內地匯管

財經事務及庫務局回覆本報稱，就高才通內地人才對資金跨境匯劃安排，政府會按包括設立公司和投資等實際需要，適時與內地相關部委探討。

財庫局：按實際需要 適時與內地探討

身兼立法會選委界別議員的尚海龍稱，協會有約1.5萬名高才會員，約一成人為經常參與協會活動的活躍會員。他指大部分會員是內地人，分別約四成及三成從事金融和創科行業，部分人從事行政及教書等工種。

他認為高才通計劃初步成效理想，有助補充本港關鍵人手，惟當局仍須加強配套支持高才融入，舉例指不少高才關注來港子女教育問題，建議可把優質教學機構集團化，為高才子女提供優質教育資源及管理模式。

協會1.5萬會員 創科金融各佔三四成

協會曾為高才舉辦交友配對、招聘會及入學申請簡介會等活動。尚海龍稱協會將繼續扮演補充政府不足的角色，協助來港者融入，例如舉辦社交和文化相關活動。他提到明年每月會舉辦教育活動，包括下月安排到兩間學校考察及辦教育講座。

負責統籌高才通計劃的勞福局回覆本報稱，人才服務窗口線上平台7月推出線上支援配對服務，至今已轉介逾920宗支援服務，要求合作伙伴跟進，大部分涉求職及尋找住房問題，截至10月底平台已處理逾5800宗查詢；人才辦會繼續聯繫抵港人才，了解其在港發展和需要，作適切支援。

尚海龍另透露至今接到10多宗高才通受騙個案，牽涉偽冒入境處來電、釣魚網站、信用卡或銀行帳戶遭盜用，涉款數千元至170萬元不等，單一最大宗涉樓宇買賣，指有關部門要在內地社交媒體加強宣傳。

警方稱無備存高才通受騙個案數字，指反詐騙協調中心在小紅書及其他受歡迎平台開設專頁，善用網上平台擴大警方防騙宣傳的接觸面，保障在港內地人。