父親為女兒教育來港 轉跑道創業 港經濟低迷「是挑戰也是機遇」

畢業於南京大學化學系的張先生，很早知道自己符合高才通A類及B類申請資格，但考慮到佛山生活不錯，起初沒有申請；直至今年2月春節聚會上，從校友口中得知子女能以受養人身分申請來港，讓他下定決心，當晚提交B類申請（即獲全球百強大學頒授學士學位、申請前5年內至少3年工作經驗），約兩日就獲批。

他說，一直計劃送兩歲半和5歲半女兒到大城市接受更好的教育，考慮過廣州及深圳，最後選擇教育相對優良的香港。申請獲批後，他多次赴港找學校，「從元朗找到港島」，最終幼女落戶九龍塘一間幼稚園，但仍在為長女找小學。

老本行生物醫藥實驗室 稱港乏產業鏈

張先生原打算做回老本行、即生物醫藥實驗室，為醫院建設無塵無菌的手術室，或做幹細胞等研究，惟本港沒有完整產業鏈，「我在內地作為上游供應商，不做『領頭羊』是按實際出發，生存還是要排第一位」。

他遂改為從事性質較相似的裝修行業，由於在內地創業經驗豐富，他選擇開公司，命名為「香港南大設計裝修公司」，目前參與多個領域工程，包括數碼港、辦公室、美容院及別墅。

最大挑戰語言 稱港創業機會勝內地

在香港做生意，張先生指最大挑戰是語言，裝修工作經常需與人打交道，了解材料市場，「但很多人講粵語，講普通話沒人搭理」。為盡快融入本地文化，他自學粵語，又上網查看營商法例。

他對香港前景感到樂觀，短短7個月裝修生意額已達數百萬元，「創業來說，香港機會比內地好一點，內地做生意需要經常應酬、喝酒，很少有時間陪伴家人」，但在港只要把事情做好，就可獲相應利潤。

倡放寬內地人攜資金到港限制

生活方面，他說高才通人才服務協會提供不少幫助，如舉辦教育活動及招聘會。他希望在港落地生根，期望港府能與國家外匯管理局協商，放寬內地人攜帶資金到港限制，以便創業及置業，「像我們準備買房子，一下就要幾百萬，這要怎麽辦？」

被問不少外資在《港區國安法》實施後撤出香港，他強調「國家主權為上，老百姓肯定支持」，料外資撤港是本身實力不行。對於香港經濟低迷，他形容是挑戰也是機遇，並預料中資來港有利發展金融以外市場，尤其高端製造業。