90後棄滬外資行工作 減薪南下尋機會 「上海是中國的上海 香港是世界的香港」

C類申請翌日批 現供職家族辦公室

去年底推出的高才通計劃目標搶三類人才，包括申請前5年內獲全球百強大學頒授學士學位、但工作經驗少於3年的人（即C類）。27歲的朱先生持有加拿大多倫多大學數理統計學士學位，及美國康奈爾大學金融工程相關研究生學位，他說母親聽聞高才通申請很快獲批，故鼓勵他今年中遞交C類申請，沒料申請翌日便獲批，最終找到家族辦公室工作，9月來港。

朱先生憶述，昔日於上海一間外資銀行工作時，能做到工作與生活平衡，惟每日僅協助大企業做外匯兌換，無特別發揮之處，「錢也重要，但年輕時無進步也挺嚇人」，故即使是再令人羨慕的工作，他也願意轉工，「可能是個人對職業的認知，比較適合學習新東西，不斷成長」。

他現時在德林控股集團任分析員，公司領導層年齡以40至50歲為主，其餘員工多是20至30歲，形容職場文化較年輕，同事不會傾向「說教」，即使偶爾需加班，「感覺與朋友一齊加班還好」。

指港物價高 減用外賣平台出租車電召

對他而言，最重要還是踏出安舒區，工作的努力有成果和影響力，而非留在大公司的官僚體制，指昔日表現和提升自己的機會不多。來港後，他說閒時喜歡看書及觀看社交媒體短片，一向不太愛社交活動，故沒感到沉悶。

被問如何評價來港後生活水平，朱先生認為樓價和物價較內地高，房租已佔去收入約一半，購買力下降很多，指外賣平台及乘坐出租車不及內地方便和便宜，「好像沒什麼，動不動就沒了幾百元」，已減少使用外賣平台及出租車電召服務。

稱現時審批標準不夠具體

高才通申請人獲發兩年簽證，屆滿後需再申請續期。朱先生稱，據他了解不少申請人因應本港樓價太貴，選擇在香港和深圳兩地走。他稱現時審批標準不夠具體，或令申請人難以安心，舉例在深圳居住及被本港公司派駐其他地方工作的人是否合資格申請續期。他認為最重要是清楚說明標準讓申請者決定，否則日後被拒者將抱怨「花時間及精力卻被趕走」。