盛德街項目蝕15億照批 免流標「負面影響」

市建局於2020年在九龍城啟動兩個重建公務員建屋合作社試點項目，其中盛德街項目同年展開，料2029/30年落成。市建局於2021年8月開始收購盛德街項目業權，當時樓市暢旺，局方以每方呎19,848元建議價收購，對比現時樓市下行，結果該項目中標價低於收購價，局方錄得近15億元虧損。

首公僕合作社項目 再招標恐價更低

韋志成表示，若不接受盛德街項目標書，只能重新招標，或收回標書再修改條款；由於大家對前景「負面情緒較高」，故估計重新招標價錢只會更低，而標書可修改空間亦有限，再招標的價格恐亦不理想。

屬第二個公務員合作社重建的靠背壟道項目預計明年下半年出價收購。韋稱該項目有9個合作社，其中兩個已解散，6個已遞交解散申請，尚餘一個拒絕採取任何行動，認為局方最終只有收地一個選項。他說該項目雖鄰近港鐵站，但部分需興建首置盤，預計財政上未必較盛德街項目「好好多」。

應對市况 調整啟動項目時間

除上述項目反映市建局財政問題外，韋志成亦表示，由於市建局財務來源單一，主要依賴購買市建局物業的小部分市民，故難支撐大型重建項目。面對中短期困局，他說局方只能用盡土地，並作對冲，即不斷因市場變化調整啟動及收購項目的時間，以應對樓價下跌及收購款項的問題。

他又說，局方會不斷評估，測試假設樓價變動後地價相應變動，以作最新部署；目前惡劣情况局方尚可應付財政問題，但因「無水晶球」在手，若樓市再跌，只能繼續做相關測試。