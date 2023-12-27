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一廈融合多用途 高密度城市多見

【明報專訊】為應對早前疫情及最新市况，市建局於觀塘市中心第4、5區項目試行「浮動規劃參數安排」，並於項目流標後新增「垂直城市」規劃概念，以增加項目彈性，吸引發展商投標。若方案落實，將為本港首個同時應用上述兩項安排或概念的項目。

上述觀塘「巨無霸」商業項目總樓面面積逾216.5萬方呎，因只接獲新地一份標書，最終於年初流標收場。市建局及後為項目加入住宅元素，並引入垂直城市發展理念。該理念早見於紐約、倫敦、東京等高密度大城市，意指由「二維」橫向規劃，革新至「三維」垂直規劃，即將不同土地用途融合在一座高層（垂直空間）綜合用途地標建築物內。

觀塘發展項目流標後引入

「浮動規劃參數」模式意指在總體發展樓面和規劃裨益不變的前提下，為不同業務用途樓面面積提供可調整的彈性設定，以提升項目應對市場變化和財務風險能力。以觀塘項目為例，日後中標發展商可靈活調撥發展樓面作住宅、辦公、酒店和零售等不同業務。

市建局行政總監韋志成去年1月發表網誌稱，在觀塘項目試行這項靈活創新模式能達至多贏。他當時提到希望項目完成後，相關彈性規劃參數仍保留在分區規劃大綱內，讓落成後商業項目可適時配合未來社會和經濟環境轉變。

相關字詞﹕垂直城市

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