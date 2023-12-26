星疫下持續開發本地遊 「雨林探險園」數年後建成

3級體驗路線 最難黑色線要保護裝備

崔智然接受本報專訪透露，「雨林探險園」將分北南兩部分，分別推廣非洲及亞洲雨林。園區設3條體驗路線，期望迎合不同參觀者，包括適合各年齡層、為漫步遊歷園區而設的「綠色路線」，涵蓋小量冒險成分的「橙色路線」，以及需穿保護裝備、全程由人員帶領探索的「黑色路線」。銷售與體驗發展部副總裁助理陳俊偉稱路線仍在設計階段，透露「參與者需要挑戰高度與極限，途經需攀爬之地」，以吸引尋求冒險體驗的年輕訪客。

集團園區每年平均有500萬人次到訪，疫情期間客量大跌五成，崔稱集團善用時間發展，以本地客作測試，「當外地遊客疫後再到訪新加坡，便可提供沉浸式體驗」。她指現時訪客量已恢復至2019年水平，不排除今個年度會超越；而因應香港訪客量排名集團首10位，集團將繼續於網上旅遊產品預訂平台推出旺季優惠。

疫後各地爭相重推旅遊業，被問到會否對當地旅遊發展帶來挑戰，崔智然認為新加坡與各區屬互補而非競爭，提供有別於其他地區的體驗，舉例泰國交通較不便，計及交通時間，遊客到訪海灘或需花一整天，新加坡交通相對方便，即使遊客整天在市中心遊覽，晚上仍可到訪夜間野生動物園，短時間內可有不同體驗。

紅樹林皮划艇探險 街市看轉廢為肥

潘政志稱，當地旅遊業在疫情期間持續開發本地遊產品，吸引本地及國際旅客，包括紅樹林皮划艇探險及聖淘沙潮間帶探索等；因應本地遊發展潛力，旅遊局今年9月起推出「Made in Singapore」計劃積極推廣本地遊產品，舉例有旅行社帶領遊客到訪東部地區芽籠享用晚餐及體驗相關地區歷史文化故事；亦有旅行社帶遊客到街市，學習當地如何將廢物轉為堆肥物料。該局引述旅行社稱，當地人踴躍參加本地遊並積極向他人推薦，亦是推廣本地遊產品方式之一。