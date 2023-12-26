深度遊業者推電影取景導賞團 內地客專程來 「行程規劃板斧多 核心有否用力創新」

【明報專訊】本地特色旅遊體驗漸受重視，業界已紛紛設計和推出不同行程。成立逾10年、主打本地深度遊的「活現香港」，其共同創辦人陳智遠說，新冠疫後與消費掛鈎的旅遊模式減少，旅客不再滿足於走馬看花，而是「狷窿狷罅」發掘地道文化。他舉例，今年與康文署「香港流行文化節2023」合辦「電影叮叮」導賞團，安排旅客以坐電車形式參觀電影取景地，並邀請電影人分享幕後拍攝經歷，形容「不是傳統坐車舒適的購物團」，反應良好，甚至有內地遊客專程來港參與。
陳智遠透露，以取景場地為題的產品相對受歡迎，有旅客專程來港「朝聖」，當中不少是導演王家衛、已故巨星梅艷芳或張國榮的「粉絲」；部分本地遊客則表驚訝，原來「這個場地每日走過，但從來沒用其他角度留意」。陳認為不應為本地旅遊體驗設限，他提到其公司有份投資並於去年上映的港產片《緣路山旮旯》，電影在偏遠鄉郊取景，其後推出荔枝窩體驗團，報名供不應求，故相信「旅遊行程規劃有很多板斧，核心是有否用盡創新能力」。
錦倫旅運：對外地客需以熱點帶動新體驗
錦倫旅運執行董事胡景豪指出，留意到旅遊模式改變，旅客從昔日參與30至40人旅行團，疫後傾向參與15至20人團，甚至小規模「包團」，期望與導遊交流更多。胡表示本地旅客熟悉香港，故疫後仍願參與本地遊的旅客着重互動體驗，舉例冲奶茶和製作點心等。
外地客方面，胡景豪指安排行程不能一開始就配合以較偏門的新體驗作招徠，須有知名度高的景點，如大嶼山和山頂纜車等傳統景點仍受首次來港的旅客歡迎，而行山配合冥想等心靈潔淨體驗，在「90後」或「00後」的旅客群則有一定新鮮感。