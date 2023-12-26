深度遊周四起票選 6「至尊線」下月揭盅 旅議會倡參考推獨特行程 業界：應對外地競爭須政府全盤策略

明報記者 施晉宇

另外，政府去年因應疫情推出資助業界的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」（見表），申請期下月底結束，旅遊業議會總幹事楊淑芬認為並非短時間便足以推動本地遊，期望政府持續資助業界發展相關旅遊產品。

資助計劃「古蹟本地遊」將變「本地特色遊」

《施政報告》披露明年公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，並推出優化計劃鼓勵業界發揮本地特色主題旅遊。對於會否延長「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」資助金額及期限，文化體育及旅遊局回覆本報查詢時表示，相關計劃將優化為「本地特色旅遊鼓勵計劃」，以鼓勵業界開發特色主題旅遊，相關細節即將公布。至於《香港旅遊業發展藍圖2.0》公布時間及發展方向，局方稱暫時無補充。

陳智遠：疫下本地遊價格競爭 欠價值創新

「活現香港」共同創辦人陳智遠表示，疫情期間政府資助旅遊業界發展本地遊，業界普遍視為過渡項目，「用超級優惠價100元遊覽3個地方再包一頓飯」，惟傳統景點及行程，本地客並非無法自行到訪，結果變成純粹「價格」競爭，而非「價值」創新，導致本地遊「無肉食」。他認為本港吸引力不限於「食玩買」，不應為旅遊體驗設限，反而應加強發掘小區魅力，拉闊旅客體驗和想像。

「活現香港」推鄉郊遊 「行程不輸蝕外國」

陳智遠透露，其公司今年成立了「旅遊創新工作室」，期望推動旅遊創新，例如在荔枝窩和吉澳一帶，試行以鄉郊風土資源推廣旅遊，他形容行程「不比任何外國度假行程輸蝕」；另外亦會研究世界旅遊趨勢，嘗試參考外地的旅遊模式及定位，提升香港作為旅遊城市的實力。

政府明年將公布新一份旅遊業發展藍圖，陳指以往旅客要求不高，即使導遊分享的事情「好行（敷衍）」亦滿足，但疫後本地深度遊盛行，加上城市間旅遊競爭「殺到埋身」，政府需制定一套全面策略，思考本港獨特吸引之處，包括傳統節慶、流行文化及地道生活等，「出盡法寶」推廣文化內涵，並提供誘因鼓勵業界朝相同方向發展，否則業界若仍主打購物團或傳統路線，旅客便無法有嶄新體驗。

有業者指復蘇未達疫前 促政府續資助

多間旅行社於疫情期間獲政府資助，舉辦綠色遊及文化遊等本地團。對於不少業界稱本地遊「無肉食」，曾獲資助的錦倫旅運，執行董事胡景豪認為政府仍需繼續資助業界發展本地遊，旅行社才有空間向旅客提供優惠，維持吸引力，甚或吸引北上消費的港人留港。他指本地遊須質量兼備，涵蓋互動體驗的產品，除提供膳食及接送外，亦須安排已接受相關訓練的導遊講解，相信「即使是要求較高的港人亦會滿意」。

胡景豪說，本港入境遊復蘇程度與疫前高峰仍有一定距離，例如其公司東南亞和歐美入境客分別恢復至約八成及一成，發展深度遊猶如「令水塘較多魚」，遊客願意延長留港日數，旅行社做生意機會亦較大。

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