「公安墩」「黃金蓮花護欄」內地民間有用 淘寶網有售

根據一間內地鑄造廠關於「公安墩」的簡介說明，提到鑄鐵「公安墩」為空心薄壁墩，其墩身可以滑模或翻模施工，在施工時需注意新舊混凝土結合；資料顯示有多種顏色選擇，包括蚺蛇灣海灘上所見的金色。「公安墩」特點是經久耐用、質量好、不怕被車壓撞、具有良好反光功能，清晰勾畫道路輪廓、不論下雨或下雪亦能正常使用、安裝簡便等。

「耐用不怕車壓撞具反光功能」

另一間內地機械配件廠則未見售賣「公安墩」，但該廠提供印上「公安」字樣的底座，名為「高分子複合底座」和「鍍鋅鋼板填砼底座」，形容其中「高分子複合底座」是環保類產品，結合鋼和膠製成，表面塗有一層極強的熱性工程塑料保護層，完全與空氣、水分和酸鹼物質隔離，達到耐老化、耐磨等效果，其重量由6至25公斤不等，可抗壓60噸以上；「鍍鋅鋼板填砼底座」則質量較輕，可填充水泥、砂漿等材料令底座能滿足施工要求，重量最高達40公斤以上；該廠網頁顯示「公安墩」相片，亦有印上「城管」字樣的底座。

至於同在蚺蛇灣出現、鑄有蓮花紋飾的金色圍欄，據網上資料顯示，類似款式的圍欄曾在天安門廣場、長安街一帶採用，在淘寶網亦見有售，名為「黃金蓮花道路護欄」，更以「北京天安門、長安街同款」、「市政城市文化隔離金色欄杆」作招徠；據淘寶網介紹，部分類似款式圍欄以環保物料製造，耐用持久，稱獲歐盟權威認證。