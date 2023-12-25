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無碼頭無網絡入冬人迹罕 街渡落船需步行一兩小時

【明報專訊】蚺蛇灣位於西貢東郊野公園內，位處塔門以南、赤徑以東的北端。從網上資料可見，蚺蛇灣沙灘一帶景色優美，但該處並無碼頭或車路直達，一般人若要到訪，須由黃石碼頭搭船至高流灣，再取道山路前往，路途轉折。本報記者則僱用快艇直接在蚺蛇灣登岸，到訪期間只見有兩三名行山者途經，且「直行直過」，因此，若附近有土地開發或破壞林木情况，較難被外人發現。

如遭開發難被發現

蚺蛇灣是鄰近蚺蛇尖的一個沙灘，不少人在網上分享於該處露營心得。綜合網上資料，如要前往蚺蛇灣，可選擇從黃石碼頭出發，乘搭往塔門的街渡，在高流灣碼頭下船後沿山徑走，中途經過蛋家灣，需時約80分鐘至兩個半小時不等。有網站提醒，此行山路線的路程長，而且並非正式山徑，路徑不明顯，不適合行山經驗不足者前往。翻查來往黃石碼頭及塔門船期，每日只有4班船途徑高流灣。

有網站建議，可從黃石碼頭乘快艇往蚺蛇灣，約需15分鐘。記者上月底到訪當日，嘗試在黃石碼頭尋找快艇，等了數分鐘剛巧有快艇泊岸接載其他乘客，記者查詢後成功「搭單」前往。船家和其他乘客提醒，由於蚺蛇灣未能接收香港的電訊網絡，一般乘客往蚺蛇灣會先與船家夾好離開時間。

記者乘快艇登岸 越崎嶇石抵灘

記者早上約11時抵達蚺蛇灣，因該處沒有碼頭，記者在附近石崖登岸，下船後需先越過大片崎嶇不平的石才能抵達沙灘，而在沙灘上已看到不遠處有金屬圍欄。從沙灘向前望，可看見深圳大鵬灣。

現場疑違規搭建的組合屋後面往山上範圍是一大片叢林，未見有明顯山徑，記者逗留約兩小時期間只有兩三名行山者經過，他們走到沙灘逗留拍照，其中兩人向記者問路後離開，似未有留意到圍欄或搭建物。記者回程時，船家提到一般人會於夏天前往遊玩，並會提早預訂快艇，故鮮有在碼頭接載街客，在天氣轉涼後更不會有人前往蚺蛇灣。

明報記者

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