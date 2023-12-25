設欄搭屋佔官地 蚺蛇灣現開發痕迹 西貢東郊園靜土 漁署查破壞植物

明報記者 陳亦瀅 李淑瑤

有環保團體認為，政府應積極處理，若不了了之，會變相釋出放任破壞郊野公園行為的信息。

漁護署稱，涉事地點位於西貢東郊野公園，該署在6月已發現有人放置圍欄、組合屋、流動廁所和水箱等物品，附近政府土地上的植物亦曾被砍伐或移除，已展開調查，如有足夠證據會向有關人等提出檢控。該署又指如欲在郊野公園內做工程，須事先向有關部門提出申請並獲許可，部門接獲申請後會諮詢其他部門，但該署並沒有接獲有關地點的土地發展申請；署方稱會繼續密切監察情况，有需要時適當跟進。

涉舊批私人農地 禁建未獲批構築物

地政總署表示，涉事土地屬舊批私人農地，無用途限制，但不得搭建未經批准構築物。該署指西貢地政處視察後無發現違契情况，但地段第17號邊界有部分圍欄佔用毗連政府土地，已張貼通知飭令佔用人限期前停止非法佔用官地，否則會採取清理行動。發言人補充，處方沒接獲有關地段的發展申請。

記者上月底乘快艇到蚺蛇灣觀察，從沙灘上已見到不遠處有一列金屬圍欄，圍欄向左右延伸。欄內有一台有輪的疑似拖架，上放有9個藍色大膠桶，拖架上有一張繁簡體字夾雜、寫有「私人土地」、「请勿破壞」的告示，旁有一堆未安裝欄杆和鑄有「公安」字樣的欄杆底座，以及多袋懷疑建材。記者往圍欄範圍前行，沿途植被疑被踏出一條小徑，附近林木有被移除的痕迹。

「公安」底座生鏽 疑久無人打理

船家：目擊有人運建材 工人出入

再往內走，土地上設置了3個大水箱、1間白色組合屋及1個藍色臨時廁所，地上放了一大塊鐵皮。組合屋設有門窗，惟未能窺視屋內情况，水箱、拖架和大批圍欄長滿植物，部分「公安」底座生鏽，疑有一段時間無人打理。

據接載記者的船家透露，今年較早前目擊有人用快艇運載建材到蚺蛇灣，並有大批工人出入；船家稱不清楚有關建造事項規模，亦不認識負責搬運的工人，只曾聽聞開發事宜是由「連鎖集團人士」負責。

根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人除非按照總監批給的許可證的規定，否則不得在郊野公園或特別地區內建造或建立任何建築物、棚屋或遮蔽處，或挖掘任何洞穴，違例可處第1級罰款（2000元）及監禁3個月，持續罪行可另處每日罰款100元。

長春社：政府早於6月發現 應積極處理

長春社公共事務經理吳希文認為，雖然現時只見有物品擺放，非有大規模土地平整工程，但擔心會如早期大浪西灣般，由一開始逐步放置建材和建築物，到某天出現土地被剷情况。他認為，政府早於6月發現情况，應積極處理，若將問題不了了之，變相釋出放任破壞郊野公園行為信息。他建議部門考慮在政府土地設圍欄或障礙物，阻止涉事者再運送及放置大型物品或作進一步破壞。

據土地註冊處資料，上述地段原為祖堂地，2015年由香港投資策劃有限公司以約298萬元買入。翻查公司註冊處資料，該公司現時董事為林世潛，與新界獅子會前義務司庫同名，記者曾發電郵予國際獅子總會中國港澳三O三區，冀代為向林查詢，該會以電話回覆稱沒有回應。林世潛亦為7間公司董事，其中兩間為擔保公司，包括香港海豐林歸豐家族總會有限公司，記者上周到訪該會九龍灣會址，女職員稱林不在港，亦久未現身該會，記者留下名片冀代為聯絡，至截稿前未收到回覆。

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