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北都換地「開花結果視乎雙方」 年底死線不變

【明報專訊】今年《施政報告》曾交代北部都會區新發展區「原址換地」優化安排，其中古洞北及粉嶺北等接獲10多宗申請，當局早前處理7宗申請，其中6宗正商討補地價，預計涉9000伙私人住宅單位，其餘一宗已選擇標準金額，有關申請本月底屆滿。地政總署長黎志華向本報透露，直至上周三（20日）當局仍與有關發展商溝通，惟「若要『開花結果』，則要視乎雙方面」。他亦表明北都收地會是地政總署最重要及最迫切的工作。

早前有報道稱，地政總署「一口氣」批出古洞北及粉嶺北6幅地補地價，每呎樓面補價約2600元，低於標準金額近三成，涉及總金額約130億；有關發展商仍在考慮。若最終未能達成協議，政府於今年底「死線」過後會直接進場收地。黎志華說正與發展商展開真誠及積極的對話，已進入最後討論階段。「直至昨日（上周三）仍和土地持有人商討中，一日未到『死線』也不知有多少宗可成事，『死線』也不會改」。

重建「標準金額七折」予特殊工廈

另外，《施政報告》亦公布年內會恆常化工廈重建的「標準金額」安排，將適用範圍擴展至1987年前落成的100幢特殊用途工廈，包括皮革廠及製衣廠等。黎志華表示，當局兩項優化包括標準金額恆常化，明年3月公布新作業備考予工廈，4月起實施；另一是本周公布涉及特殊工廈的作業備考，以「標準金額七折」予特殊工廈持有人參加，認為相對目前金額較「貼市」，應對申請宗數有幫助。

翻查資料，發展局與地政總署2021年3月中推出以「標準金額」徵收工廈重建補地價先導計劃，為涉及重建1987年前落成的工廈的土地契約修訂，提供以「標準金額」補地價的選項，作為傳統估價機制的替代選項。

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