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要聞

蟠龍半島一半臨海獨立屋涉霸地

【明報專訊】港島大潭紅山半島9月初山泥傾瀉，揭發僭建及霸佔官地問題，政府前晚發稿稱完成巡查紅山半島臨海85間獨立屋，現階段發現70間涉違例，另屋宇署及地政總署本月亦於屯門蟠龍半島展開另一項聯合行動。地政總署長黎志華接受本報訪問時透露，兩部門巡查蟠龍半島28間臨海獨立屋，初步發現14間有非法霸佔官地，該署會向業主發警告信飭令停止霸地。對於近日紅山半島錄得成交個案，黎稱會向現有霸佔官地的佔有人「算帳」，籲市民交易前考慮清楚需否承擔法律風險。

發信促還原 規模「好小到好大都有」

蟠龍半島半數臨海獨立屋涉霸官地，黎志華稱每宗個案規模不同，「由好小到好大規模都有」；亦有僭建，地政總署會發警告信要求還原，「拆完不會對斜坡產生不必要的風險」。翻查地政總署資料，蟠龍半島有16幢獨立屋對開的山坡獲批短期租約，本報以地政總署的地理資訊地圖對比，發現最少10間霸佔官地超出短租範圍以外，當中部分伸延至海邊，疑似碼頭的構築物更已存在多年。

地政總署資料亦顯示，蟠龍半島16幅地獲批短期租約，用作私人花園、美化園藝用途等，部分1990年代已批出，租期一年，其後按季續租，亦有短租2021年才批出；16幅地中，面積最大土地約3000平方呎，每平方呎月租3.7元。

紅山霸地會「算帳」 籲交易前考慮風險

紅山半島僭建事件曝光後，屋苑最近錄得一宗二手洋房成交，附帶條款包括成交前收到僭建物清拆令須由買家負責。被問到如物業涉霸佔官地，在交易後未還原下責任誰屬，黎志華稱「邊個非法霸佔政府土地，警告信一定發予現時的非法佔有人」；又說「今日你非法佔用政府土地，咪搵你算帳」，呼籲市民交易前考慮清楚是否要承擔法律風險。

他又說世紀暴雨後，紅山半島4間獨立屋臨海方向斜坡山泥傾瀉，地政總署與屋宇署採聯合行動，調查該屋苑約200間獨立屋，以風險為本原則先處理當中近90間臨海獨立屋，地政總署初時以航拍方式檢視有否佔用官地，最初發現約40間有可疑，最終確認33間有霸佔官地情况，署方根據《土地雜項條例》已向20個屋主發出警告信，要求指定時間內還原及停止霸佔官地，餘下13間會在未來一周陸續發警告信。

保留追究山坡維修費 調查後考慮檢控否

紅山半島山泥傾瀉後，政府進行緊急維修工程，黎志華稱會保留追究業主法律責任及維修費用，待土木工程拓展署完成調查後，會一併交予律政司考慮是否檢控，據現行法例最高罰50萬元及監禁6個月，相信具阻嚇力。至於紅山半島其他獨立屋，黎志華稱航拍照片初步看不到有霸佔官地。除紅山半島，其他地區亦被指有獨立屋涉霸佔官地，黎說當中有不少個案正由分區地政處處理，強調執法要以風險為本，若涉安全必定處理。

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