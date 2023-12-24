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商地市道差 金鐘廊下季勢不推 會否改推地方式 地政署長：招標多售出 行之有效

【明報專訊】商業物業市道低迷，本年度賣地計劃中被視為商業「地王」、位於傳統核心商業區的金鐘廊重建項目將延後推出。地政總署長黎志華接受本報專訪透露，本年度賣地收入難達年初估算的850億元，其中一個主因是金鐘廊重建項目明年第一季推出機會「微乎其微」。至於外界關注政府會否調整推售土地方式，黎志華稱現有招標價高者得方式行之有效，大部分土地仍可售出，政府會留意市况，並汲取經驗，靈活調整定出底價，絕不賤賣土地。

明報記者 區慧盈 馬耀森 黃偉超

翻查資料，今年2月政府公布本年度將推出金鐘廊重建項目，當時市場估值高達225億元。發展局長甯漢豪今年10月曾公開稱，由於商業樓面空置率平均逾一成，故要減緩推售商業地步伐。

年度估算賣地850億 今料差距大

本港今年多幅土地流標或只接獲小量標書，黎志華表示，賣地收入屬本港重大收入板塊，收入與經濟周期緊密掛鈎，相信根據目前市况，本年度最終賣地收入與當初估算有較大差距。他認為涉及兩個主要原因，其一與市况有關，因最少兩幅土地流標，致部分項目零收入；其二為本年度估算土地收入，是考慮到可推出金鐘廊重建項目的價值。

黎進一步解釋，雖然政府上年度土地收入達700億元，而本年度估算為850億元， 但並非反映政府「看好樓市」，「唔可以用數字去評論政府看好個市」，需視乎「賣咩地」，故當初做估算數字已反映金鐘廊價值。

黎志華又說，本年度尚有一個季度，觀乎整體樓市狀况，特別是辦公室地及商業地情况，若目前推出金鐘廊重建項目，「你都會好奇怪，好譁然」。他強調，政府一直密切注視市場發展，推地步伐及節奏會因應市况變化調整。他說，未來一季（明年1至3月）推出金鐘廊項目機會「微乎其微」，「要強調，我係講下一季，唔係講未來一年」。

稱現時地價已吸引 今年補價節奏慢

他稱，本年度估算賣地收入850億元，現時所見賣地狀况及結果，相信最後收入與當初估算有很大差距，而最新估算可待2月《財政預算案》公布本年度收入修訂預算反映。

被問到政府招標賣地成績難達標，會否靠補地價「鬆手」追數，黎志華說現時地價已很吸引，以啟德為例，該區地價曾高達每呎1.2萬元，最近項目地價每呎約4000多元。他又說本年度補地價節奏比兩三年前較慢，與發展商投標步伐及意欲成正比。「大額補地價交易都只是那幾宗，對收入估算亦有影響。簡單來說，本年度賣地收入比原先估算有大差距，是不可避免的事實。」

記者追問發展商爭取在低位才補地價，會否影響到政府這方面工作，黎志華稱何時會出現低位，相信事後才知道，「你話是否過多兩個月才是低位，或者低處未算低，你以為等緊低位，點知已經V形反彈上去，這些都是事後孔明。從發商角度來說，搵個最佳價位補地價係人之常情，完全可以理解」。

「股市和樓市不同，特別賣地，發展商不是今日買、明日賣，發展周期是5至6年，如何判斷5至6年後市况才最重要。當刻樓價低、地價亦低，『麵粉』價低最理想係低價買。」

隨行就市 長沙地中標非「好彩」

對於只接獲一份標書的大嶼山長沙東涌道住宅地，上周最終由信置（0083）以逾2億元投得，令政府避過項目再流標情况，黎志華表示不會以「幸運」或「好彩」形容中標結果。他稱，本年度推5幅土地，3幅售出，顯示招標售地制度行之有效，署方專業人員因應市况調整項目底價，可升可跌，隨行就市，絕大部分項目均可售出，未見需對此制度做任何調整。

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