紅山查85屋70違例 29兼涉僭建霸官地 屋署地署本月另查蟠龍半島

已發清拆令及停佔通知 不遵者控

政府發發言人表示，兩部門按「風險為本」執管方針，聚焦巡查紅山半島臨海85間獨立屋，並全部成功進入巡查及蒐證。屋宇署和地政總署分別根據《建築物條例》和《土地（雜項條文）條例》陸續發出清拆令或通知，飭令相關業主拆除私人處所及土地上的違例建築物，以及飭令相關者拆除政府土地上的構築物及停止佔用官地。

此外，屋宇署及地政總署亦正繼續調查紅山半島涉及僭建及非法佔用政府土地的個案，包括早前山泥傾瀉位置4間獨立屋的違規情况，若有足夠證據，在徵詢法律意見後會考慮對有關違規個案的涉事人包括業主、參與僭建工程的專業人士和承建商等，採取進一步檢控行動。當局亦正繼續調查早前山泥傾瀉的成因，若發現與個別獨立屋的僭建或非法佔用政府土地有關，會向相關者追討鞏固斜坡的緊急維修和相關費用。

對於無合理辯解而沒遵從清拆令的業主，屋宇署會提出檢控，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年；罪行持續的每一天，可另處罰款2萬元。至於無合理辯解而未按照地政總署通知拆除官地上的構築物或仍佔用官地者，署方會提出檢控，一經定罪，首次定罪最高可判罰款額50萬元及監禁6個月，罪行持續的每一天，另處罰款5萬元；其後每次定罪的最高罰款額為100萬元及監禁5個月，罪行持續的每一天，另處罰款10萬元。

航拍見蟠龍有獨立屋涉僭建霸地

至於本月展開針對屯門蟠龍半島沿海或近斜坡獨立屋的巡查行動，發言人稱過去曾向此屋苑個別獨立屋發清拆令，並檢控未遵辦的業主，但航拍照片發現屋苑內仍有其他獨立屋涉僭建，以至違規地盤平整工程和非法佔用政府土地，故鎖定此屋苑的沿海或近斜坡獨立屋展開聯合行動。

議員料持續巡查可令業主自行糾正

立法會議員江玉歡表示，兩部門經3個月巡查取得今次成果，反映獨立屋僭建及霸佔官地情况嚴重，希望政府稍後交代「風險為本」執管的優次；同時相信持續巡查行動可令部分業主自行糾正違規情况，促請當局嚴厲執法。