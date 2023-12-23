候任區議員睇直播 夏籲「施政助手」做好橋樑

候任區議員：小我是民生無小事 大我是整體社區規劃

陳國基說，區議員在最前線接觸市民，需理解中央對港、對其將來的服務有何看法。4名候任區議員會後見傳媒，當中候任北區區議員姚銘表示是次聽夏寶龍講話是溫故知新，未來會履職盡責，協助政府及服務市民，實事求是，亦會如夏寶龍所稱不會「打卡做秀」。被問到如何理解大我和小我，候任沙田地委界區議員李貞儀稱，對小我而言民生無小事，需透徹了解市民需要，大我則是如何整合資源，令選區擴大後在整體社區規劃上有更完善配套。

劉兆佳：領導人提區議會因寄厚望

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，過去領導人講話較少提到區議會，是次提及，除因區選剛結束外，亦是對區議會寄予很大期望，如新一屆區議會的服務水平提升，有利加強市民對政府及區議會的信任。