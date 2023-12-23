候任區議員睇直播 夏籲「施政助手」做好橋樑

【明報專訊】區議會選舉結束，中央修改香港選舉制度後各級選舉均已舉行一次。港澳辦主任夏寶龍昨在北京講話，稱區議員是「政府施政的助手」，亦是市民解決問題的幫手，要做好上情下達、下情上報，發揮好政府和居民之間的橋樑紐帶作用。所有候任區議員及區議會主席昨獲邀出席香港專場直播，政務司長陳國基引述夏寶龍稱，各界包括政黨要以大局為重，不要計較一些「小我」利益，一定要以香港和國家的「大我」為一個重要考慮點。
候任區議員：小我是民生無小事 大我是整體社區規劃
陳國基說，區議員在最前線接觸市民，需理解中央對港、對其將來的服務有何看法。4名候任區議員會後見傳媒，當中候任北區區議員姚銘表示是次聽夏寶龍講話是溫故知新，未來會履職盡責，協助政府及服務市民，實事求是，亦會如夏寶龍所稱不會「打卡做秀」。被問到如何理解大我和小我，候任沙田地委界區議員李貞儀稱，對小我而言民生無小事，需透徹了解市民需要，大我則是如何整合資源，令選區擴大後在整體社區規劃上有更完善配套。
劉兆佳：領導人提區議會因寄厚望
全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，過去領導人講話較少提到區議會，是次提及，除因區選剛結束外，亦是對區議會寄予很大期望，如新一屆區議會的服務水平提升，有利加強市民對政府及區議會的信任。