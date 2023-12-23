夏寶龍向9界別提期望 促撐23條 從政者做實事 商界履社會責任 政團全力鬥爭

夏寶龍表示，在香港「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，愛國愛港一定會展現出新氣象、新風貌。他逐一點名特區政府、公務員、立法會議員、司法機關、政團社團、區議會、工商界、市民、青年共9個界別，分別闡述他期望各界未來應扮演的角色。

夏籲各界求同存異

劉兆佳：團結愛國陣營 盼反中亂港者加入

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受本報查詢稱，夏寶龍提及各個界別並非只重視他們，而是希望闡述在愛國者治港的新氣象下，各界別或團體按其特點或條件共同合作，解決社會矛盾及推動發展。被問到是否首次有京官向本港個別群體表達特定期望，他認為未必是首次，例如特區政府、司法機構及立法會議員曾被多次提及，工商界及區議會則確是較少被提及。他認為夏寶龍對各界提出期望，是希望與過去動盪不安、發展停滯不前的局面作對比，期望愛國陣營可以大團結。

夏寶龍提出，本港政團應全力與反中亂港分子作鬥爭，同時各階層、各界別、各方面要繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統。

在鬥爭與求同存異之間如何劃界，劉兆佳認為，只要不是反中亂港分子都可求同存異。他引述夏說，本港大部分人都是愛國愛港，只有少數人不是，且數量愈來愈少，惟反中亂港者不出來活動，但心中依然是反中亂港，他們伺機而動，包容共濟不是給他們活動空間，而是團結愛國陣營壓縮他們的空間，希望他們回心轉意並改變立場，甚至加入愛國陣營。

籲工商界融小我於大我 齊解民生憂難

夏寶龍提及對政團的要求，指「愛國愛港是要幹實事的，不是打卡作秀，更不是搞政治表演」。對於工商界，夏寶龍稱香港經濟發展面臨機遇和挑戰，工商界要將個人「小我」融入香港和國家的「大我」，呼籲他們展示愛國愛港「行動」，當外部環境不明朗、經濟發展遇到困難之時，香港民生難題需要破解之時，「工商界更應積極行動起來，切實履行社會責任，同特別行政區政府一道排解民生憂難」。

政府宣布來年會就《基本法》第23條本地立法，夏寶龍呼籲各界「齊心協力把香港本地維護國家安全的這塊『短板』盡快補上，讓香港輕裝上陣，集中精力拼經濟、拼發展」。

籲齊心快補國安「短板」 港「輕裝」拼經濟

劉兆佳認為，23條立法是憲制責任，亦是因為有切身的國安威脅，舉例黎智英案展示外國依然嘗試干涉本港，美國及西方國家亦有制裁動作，為避免本港淪為國安隱患，確需立法。他解讀「輕裝上陣」指的是23條在任何時候立法都有機會引發衝突，倒不如盡快立法，一方面維護國安可做得更好，另一方面也可避免無止境的政治爭議阻礙經濟及民生發展。

全國港澳研究會成立十周年慶祝大會在北京舉行，政府昨早約9時在政府總部組織香港專場直播，特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄，以及所有候任區議員到場觀看直播（見另稿）。

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