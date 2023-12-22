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螺絲乾淨起疑 跨境巴暗格檢780萬元走私燕窩藥物

【明報專訊】海關前日在深圳灣口岸一輛預備前往肇慶的跨境旅遊巴的地板暗格，檢獲涉嫌走私的150公斤燕窩及710盒藥劑製品，總值約780萬元。一名52歲男司機被控企圖輸出未列艙單貨物、未根據並按照出口許可證的規定企圖輸出禁運物品、管有毒藥表第1部所列任何毒藥和管有抗生素，案件今日在屯門裁判法院提堂。

跨境橋岸科深圳灣旅客組署理高級督察吳惠櫻表示，臨近年尾，內地對貴價品需求殷切，海關加強截查北上直通巴，防止有人趁機走私。關員前日在深圳灣口岸檢查一輛準備前往肇慶的直通巴，當時車上所有旅客已經領取行李下車，到旅檢大樓過關。關員檢查車廂表面及行李架沒有異常，但發現車廂走廊3塊可以打開進入維修車輛及油缸的地板，螺絲位疑曾被打開，且比較乾淨，而司機神色慌張，關員又在其私人背囊檢獲與地板螺絲脗合的兩個螺絲批，司機並對提問支吾以對。

偷運標靶藥治白血病藥

背囊檢脗合螺絲批 司機今提堂

關員遂打開該3塊地板，在約2.5米長、2米闊、0.5米高的空間檢獲燕窩及藥劑製品。據了解，檢獲藥物包括避孕藥、標靶藥、治療白血病藥物等。有組織罪案調查科調查主任周俊雄說，陸港恢復通關以來，該案為涉及旅遊巴走私貨值最高的一宗案件，相信隨着新年臨近，有不法分子走私逃避內地稅款；此外藥劑製品於內地及香港進出口均受管制，不法分子難取得許可證，相信亦是走私原因。

相關字詞﹕走私

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