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機管局：長假交通量有望疫後新高 台北上海曼谷航班最密

【明報專訊】機場管理局昨日公布香港國際機場最新航空交通量預測，現時航班量已回復至新冠疫情前八成水平，平均每天處理逾960班航班，餘下兩成視乎環球經濟，理想情况下最快明年底可完全恢復；而客運量亦恢復至疫前七成半。機管局並預計，聖誕新年長假期交通量將創疫後新高，每日將處理逾千航班（包括貨機），單日客運量或超過16萬人次。

現客運量疫前七成半

航班量最快明年底全恢復

機管局表示，現時每日處理約15萬人次旅客，達疫前約七成半水平，預測聖誕新年長假期單日客運量有機會超過16萬人次；航班升降量方面，每日平均處理逾千航班，包括約760班客機。客運航班最頻繁的首3個航點為台北、上海及曼谷，每日平均航班數量分別有70、54及50班，以最多航班的台北為例，每小時有多於一班機。

問及何時能恢復疫情前水平，機管局機場運行執行總監姚兆聰估計最後20%或需較長時間，強調「非香港獨有問題」，需視乎環球經濟，理想情况下明年底可完全恢復。而海外航線在港回復速度，他形容正穩步增長，「我們是樂觀的」。至於如何增加航空公司運力，姚稱取決於飛機、機師、空中服務員的數目，並指本港地勤人手穩步上升，服務水平未下跌。

旅業質疑團體機位少 未見減價

雖然機場航空量及客運量有所增加，但有旅遊業界質疑航空公司未能提供團體機位，旅行社無奈需減少團數。外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊表示，與2017或2018年相比，當時航空公司會分派機位給旅行社，但現在主要提供給散客，「航空公司提供給旅行社的團體機位與以前差別很大，不夠機位用，包括春節也是」。

蘇續稱，航運回復與旅行團多與少不一定掛鈎，「就算回復100%，航空公司有多少機位，我們說的是具競爭力的機位價錢，永遠都是航空公司決定，價錢很難像以前這麼優惠」。他指當航班愈多，機位價格理應有所下降，惟暫未見到，「旅行社根本沒以前那麽多團體位，那麼旅行團一定比以前少很多」。

旅遊促進會總幹事崔定邦亦表示，出境遊受制於中長途航班較少，加上曾聽說部分航空公司不提供機位予旅行社，即使旅行團如何受歡迎，客量仍未回復疫前水平。業界現時整體僅達疫前六成至七成水平，預料或要在2024/25年度後才可完全恢復；相反，價廉物美的大灣區短線團或內地中短途今年更受歡迎，或與現時經濟低迷有關。

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