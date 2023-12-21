港口局增專員統籌 未排除設法定機構

稱不同考量 難干預碼頭個別營運商

《綱領》提到，業界所反映有關成立法定機構的建議有不同因素須考量，例如目前葵青貨櫃碼頭用地由私人擁有，貨櫃碼頭業務亦屬私人運作，故即使成立法定機構亦難以干預個別營運商的運作；若有關機構無法有恒常而可靠的收入，亦需依賴政府撥款支援營運，投放財政資源的靈活性亦有一定限制。不過，長遠而言政府不完全排除設立相關機構的可行性。

政府指會強化現時海運港口局，將提升其政策研究和宣傳功能，海運及港口發展專員暨運輸及物流局副秘書長陳婉雯稱，明年目標是參與3次外訪，向國際宣傳香港海運機遇。另外，海運及港口發展專員具法定權力以協調政府部門，包括海事處、投資推廣署、稅務局等，以及業界持份者。當中利用2023/24年《財政預算案》增撥的額外資源，支援海運港口局。

業界：提供表達渠道 憂缺人影響進度

香港付貨人委員會主席林宣武認為，政府加強海運港口局功能且有專員負責海運相關事務，相信可為業界提供渠道反映意見，並可作香港代表與船公司溝通，向國際宣傳香港海運業的措施與未來計劃；不過現屬起步階段，仍有待實際效果，並擔憂人手短缺問題或影響執行《綱領》策略的進度。