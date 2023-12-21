谷海運綱領 建「綠色港口」研稅寬減 業界：助配合轉型 釋積極信號

制定四方向十策略

加強海事仲裁專業服務

為推動綠色港口發展，《綱領》提及，將研究為本地船舶和遠洋船提供綠色甲醇和其他潔淨能源加注的可行性，並計劃明年公布行動綱領，建設加注設施和供應鏈；以及為遠洋船提供液化天然氣作準備工作。現時船公司多轉用綠色燃料，適應國際海事組織以至歐盟對減少船舶溫室氣體排放的最新要求。

林世雄：自動化遜內地 清關快有優勢

《綱領》另提到研增稅務寬減，包括明年起研究包括大宗商品貿易在內的重點海運商業領域，推行稅務寬減措施；檢視香港與航運活動相關的現行稅制等。在促進智慧港口發展方面，將繼續推動航運智能化，提高營運效率，促進港口、機場和物流數據的互聯互通。不過，局長林世雄指現時本港碼頭自動化較其他地區的碼頭有所不足，尤其相較內地港口，但認為本港港口具清關快、效率高、普通法制度等優勢，在海運上仍有一定競爭力。他又稱，部分行動措施有時效，但由於會定期檢討成效，並與業界持續溝通措施，或會重新調整時間，強調是次行動綱領為指引海運及港口的未來發展。

業界：碼頭難即升級 需營運商配合

香港付貨人委員會主席林宣武認為，政府推動綠色港口有助配合全球航運業綠色轉型的趨勢，為船公司釋放信號，展示本港港口有計劃提供綠色能源加注的安排，增加船公司選港停泊的機會，「雖然（政府）遲了一年推動，但總好過沒到」。同時政府研增加稅務寬減，並檢視與航運活動相關稅制，林宣武相信有助為因新冠疫情離開香港的國際船東提供誘因，而重新考慮回流。

至於政府計劃爭取開拓新貨源，如東南亞、中東等地區，林宣武指現時地緣政治局勢緊張、全球經濟貿易疲弱，各碼頭港口都難以增加貨源，故認為是次《綱領》為「重質不重量」。至於港口智能化及自動化，他表示，香港碼頭較內地新建的碼頭難一下子應用5G、雲端系統等以加快升級碼頭設備，而且整個港口自動化運作的數據需要碼頭營運商及不同持份者配合，但當中可能涉及營運商的商業數據而有所保留。整體而言，他認為《綱領》某程度聽到業界聲音，雖然成效有待觀察，但至少不是「原地踏步」。

香港貨櫃碼頭商會對《綱領》表示支持及歡迎，期望相關行動計劃盡快落實，並會繼續與政府及各持份者緊密合作，以保持港口競爭力，及支持業界蓬勃發展。

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