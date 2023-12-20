土地共享多3宗獲批 涉6100伙公營2000伙私樓

一項目經調整減官地比例

發展局表示，經初步評估認為現階段3宗申請未有不可克服的技術問題，所納入的政府土地面積恰當，並更有助完善發展佈局，3宗申請預計最早明年展開法定及行政程序，如城規程序等。翻查資料，露輝路及汀角路項目涉及的政府土地，佔整個發展用地總面積比例，經調整後減至目前獲批約26.6%。

據了解，顧問小組考慮每宗申請時，對於官地所佔比例沒有既定硬指標，但若官地佔比不合理地高，則要顧及予人不好觀感，故個案若能減少官地佔比，「當然會較好」。據悉小組是以個案整體考慮，若發展商手上土地較零碎甚至「三尖八角」，單靠本身不能好好發展，則當中若連官地一併發展可地盡其用的話，小組會考慮。

3宗申請以會德豐的大埔林村田禾路及社山路以南項目規模最大，預計可提供約4100個公營房屋或首置單位，以及約1200個私樓單位；南豐發展、位於大埔露輝路及汀角路的項目，預計提供約1200個公營房屋或首置單位，以及約500個私樓單位；至於華信地產財務的葵涌梨木道項目，預計提供約800個公營房屋或首置單位，以及約300個私樓單位，而公營房屋部分以外的現存二級歷史建築則會保留及活化作私人安老院用途。

稱增市場信心 林筱魯籲披細節

立法會發展事務委員會委員林筱魯認為，按目前較淡靜市况而言，該些項目獲批，有助增加社會對市場的信心，惟公眾目前難以得知計劃細節，例如補地價及發展商的投資等，認為政府若能披露有關資料，能為市場打強心針。

土地共享計劃申請期將至明年5月5日，其中3宗申請包括元朗蠔洲路、元朗朗屏路永寧村，以及大埔社山路及林錦公路項目，已於去年11月獲行會原則性同意。